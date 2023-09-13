"القوى" تنعي شهداء غزة وتحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة

غزة/سما/

نعت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية الشهداء الأبرار، الذين ارتقوا مساء اليوم، شرق مدينة غزة خلال تظاهرهم ضد قوات الاحتلال، والذين قضوا أثناء فعالية للشباب الثائر إسناداً لإخوانهم الأسرى بسبب انفجار عرضي لعبوة تستخدم في نشاط الإرباك الليلي ما أدى إلى ارتقاء عدد من الشهداء و الجرحى.

وحملّت اللجنة في بيان صحفي، مساء اليوم الثلاثاء، الاحتلال المسئولية الكاملة عن كل قطرة دم فلسطينية تسقط، خلال مسيرة الدفاع عن القدس والأقصى والأسرى والضفة الغربية المحتلة، وضد الحصار الظالم المفروض على قطاع غزة.

وقدمت القوى الوطنية والاسلامية خالص التعازي لشعبنا والرحمة للشهداء والشفاء للجرحى.

واستشهد 5 مواطنين وأُصيب عدد آخر بجروح بينها خطيرة مساء اليوم الأربعاء 13 سبتمبر 2023، إثر انفجار جسم مشبوه في مخيم ملكة شرق مدينة غزة.

وأفادت الصحة، في بيان مقتضب، بارتقاء 5 مواطنين وإصابة 19 آخرين من بينها اصابات خطيرة لازالت الطواقم الطبية تتعامل معها في مجمع الشفاء الطبي.

ووفق مصادر طبية، فإن أسماء الشهداء الأربعة في انفجار منطقة ملكة شرق غزة:

1. ناصر رامي نوفل.

2. براء وائل الزرد.

3. محمد عمر قدوم.

4. أحمد عز الدين الجعبري.