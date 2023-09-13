وزير الخارجية البريطاني خلال زيارته مخيم الجلزون يعلن عن تقديم دعم مالي لـ"الأونروا"

لندن/سما/

قال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، "إن بريطانيا ستقدم للأونروا مبلغ قدره 12.461 مليون دولار أمريكي، لدعم خدماتها الأساسية في الفترة التي تسبق انعقاد الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك".

جاء ذلك خلال زيارته، اليوم الأربعاء، سكان مخيم الجلزون للاجئين قرب رام الله، وذلك في أول زيارة رسمية له إلى الأرض الفلسطينية المحتلة، حيث التقى المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني.

وقال وزير الخارجية البريطاني: "رأيت بنفسي تأثير عمل الأونروا في دعم اللاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية، ويساعد التمويل البريطاني في دعم الملايين من لاجئي فلسطين في جميع أنحاء المنطقة من خلال توفير الرعاية الصحية الحيوية".

بدوره، أطلع المفوض العام للأونروا وزير الخارجية البريطاني على قضايا الحماية الرئيسية التي يواجهها لاجئو فلسطين في المخيم وفي أجزاء أخرى من الضفة الغربية، وعمل الوكالة بما في ذلك الخدمات الرئيسية مثل التعليم والصحة.

وقال: "إن خدمات الوكالة، بما في ذلك تقديم التعليم لأكثر من نصف مليون طفل، أصبحت أكثر أهمية من أي وقت مضى نظراً للتحديات غير المسبوقة التي يواجهها لاجئو فلسطين".