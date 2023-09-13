الأسرى ينتصرون على السجان ويعلقون الإضراب عن الطعام

رام الله/سما/

أعلنت اللجنة الوطنية العليا للحركة الأسيرة، مساء اليوم، عن تعليق خطوة الإضراب عن الطعام بعد تراجع الاحتلال الإسرائيلي عن قرار تقليص الزيارات.

وذكرت في بيان مقتضب أنها ستبقى على الجهوزية والاستنفار الكامل في صفوف الأسرى وشعبنا.

وأضافت أن لإضراب سيظل سلاحنا الدائم وسيفنا المشرع لحفظ حقوقنا، ونقول للاحتلال (إن عدتم عدنا)".

وفيما يلي نص البيان:

بيان صادر عن اللجنة الوطنية العليا للحركة الأسيرة للإعلان عن تعليق خطوة الإضراب عن الطعام بعد تراجع العدو عن قرار تقليص الزيارات



بعد أن تراجع العدو بكافة مؤسساته وأدواته القمعية -وفي مقدمتها إدارة السجون ومن يقف خلفها- عن قراراتهم بحق أبنائكم الأسرى بتقليص زيارة ذوي الأسرى لأبنائهم في سجونه؛ أجرت اللجنة الوطنية العليا للحركة الأسيرة مشاوراتها، وقررت تعليق خطوة الإضراب المفتوح عن الطعام والتي كان من المقرر انطلاقها غدًا الخميس 14/9/2023م، مع الإبقاء على حالة الجهوزية والاستنفار الكاملة في صفوف الأسرى ومن خلفهم شعبهم العظيم الذي لبى بالأمس دعوتنا للوقفات المساندة لنا في مراكز المدن في محافظات الوطن كافة.

*وهنا نود التأكيد على ما يلي:*



*أولًا:* إن جاهزيتنا واستعدادنا الدائم ووحدة صفنا هي الضمان الوحيد -بعد توفيق الله- للحفاظ على حقوقنا وكرامتنا حتى نيل حريتنا التامة، وإن سلاح الإضراب عن الطعام هو سيفنا المشرع والدائم لحفظ حقوقنا.

*ثانيًا:* نشكر شعبنا العظيم وكافة فصائلنا والمؤسسات العاملة في قطاع الأسرى على مواقفهم المساندة لنا في كل مراحل وجولات النضال في وجه السجان المعتدي.

*ثالثًا: رسالتنا للعدو "إن عدتم عدنا"، ولن نسمح يومًا بأن يتم المس بحقٍّ أصيلٍ انتزعناه بجوعنا وصبرنا وتضحية شهدائنا من أبناء الحركة الأسيرة.*

*رابعًا:* إن معركتنا مع العدو هي معركة مفتوحة تتغير طبيعتها وشكلها وفق مقتضيات المرحلة ومعطيات الميدان، ولن تتوقف هذه المواجهة إلا بتحرير أرضنا وشعبنا من عدوٍّ لا يفهم إلا لغة التحدي والتصدي.

*ختامًا:* إن انتصارنا التام لا يتحقق إلا بحريتنا الكاملة والتامة، والسعي من أجلها هو أقدس الواجبات الملقاة على عاتق فصائلنا وشعبنا العظيم في كافة أماكن تواجده، ويجب الاستمرار في العمل من أجل حريتنا حتى الإنجاز القريب بإذن الله تعالى.

*التحية كل التحية لشعبنا العظيم*

*الرحمة للشهداء، والشفاء للجرحى، والحرية للأسرى*

*اللجنة الوطنية العليا للحركة الأسيرة*

*الأربعاء 28 صفر 1445هـ*