المالكي يقلد وزيرة خارجية كولومبيا السابقة نجمة الاستحقاق

رام الله/سما/

قلد وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، باسم رئيس دولة فلسطين محمود عباس، وزيرة العلاقات الخارجية السابقة لجمهورية كولومبيا ماريا أنجيلا هولغوين كويلار نجمة الاستحقاق من وسام دولة فلسطين.

جاء ذلك خلال زيارة يقوم بها المالكي الى كولومبيا، لرئاسة مؤتمر سفراء دولة فلسطين لدى دول أميركا اللاتينية والكاريبي.

وقلد المالكي هولغوين الوسام، تقديرا لدورها المهم في اعتراف جمهورية كولومبيا بدولة فلسطين كدولة حرة ومستقلة وذات سيادة، حيث شغلت هولغوين منصب وزيرة العلاقات الخارجية لجمهورية كولومبيا خلال فترة رئاسة خوان مانويل سانتوس في الفترة ما بين 7 آب/ أغسطس 2010، ولغاية 7 آب 2018.

واستهل المالكي الحفل الذي حضره سفراء دولة فلسطين لدى دول أميركا اللاتينية والكاريبي، وعدد من الشخصيات السياسية والثقافية البارزة في كولومبيا، إضافة إلى أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد لدى كولومبيا، بكلمة أشار فيها الى الدور والجهد الكبير الذي قامت به الوزيرة هولغوين في الدفاع عن حقوق شعبنا الفلسطيني بالرغم من الصعوبات والتحديات التي واجهتها، ولعملها الدؤوب تجاه القضية الفلسطينية، أثناء توليها مهام وزيرة الخارجية وبأن هذا الوسام هو تقدير فلسطين لها لكل ما قدمته.

بدورها، ثمنت الوزيرة هولغوين دور الحكومة والشعب الفلسطيني على هذا الوسام، معبرة عن عميق تقديرها واعتزازها به، مؤكدة أهمية الاعتراف بدولة فلسطين ودعم الشعب الفلسطيني في حقه في تقرير مصيره.