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شهيدين و6 إصابات في عدوان إسرائيلي على طرطوس السورية

الأربعاء 13 سبتمبر 2023 06:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
شهيدين و6 إصابات في عدوان إسرائيلي على طرطوس السورية



دمشق/سما/

استشهد عسكريين سوريين، وأصيب 6 آخرين بجروح جراء عدوان إسرائيلي استهدف بعض المواقع العسكرية السورية في مدينة طرطوس السورية، مساء اليوم الأربعاء.

ونقلت وكالة سانا السورية عن مصدر عسكري قوله : في تمام الساعة 17:22 من بعد ظهر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً برشقات من الصواريخ من اتجاه البحرالمتوسط مستهدفاً بعض مواقع دفاعنا الجوي في طرطوس وأدى العدوان إلى استشهاد عسكريين اثنين وإصابة ستة آخرين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية

وفي وقت سابق أفادت وسائل إعلام سورية مساء الأربعاء، بورود أنباء عن عدوان إسرائيلي على محور قرية الجماسة في ريف طرطوس الجنوبي.

و ذكرت القناة 13 العبرية أن طائرات الاحتلال تشن هجومًا غير عادي على مدينة طرطوس السورية، مشيرة إلى انه تم تفعيل أنظمة الدفاع الجوي.

   

 

#اسرائيل #سوريا

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