كوهين يزور الإمارات الشهر القادم

القدس المحتلة/سما/

كشف تلفزيون i24NEWS الإسرائيلي مساء يوم الأربعاء النقاب عن زيارة، وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين لدولة الإمارات العربية المتحدة في شهر أكتوبر المقبل.

وبحسب التلفزيون الإسرائيلي فإن زيارة كوهين الى دولة الإمارات، ستكون في الثاني والعشرين من شهر أكتوبر / تشرين الأول المقبل، إذ ستكون الزيارة الرسمية الثانية التي يقوم بها الوزير الإسرائيلي الى احدى دول اتفاق إبراهيم، بعد سفره الى دولة البحرين هذا الشهر.

وأوضح التلفزيون أن زيارة كوهين تأتي وسط الجهود المستمرة لتطبيع العلاقات بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية.

ووقعت إسرائيل مع كل من البحرين والإمارات اتفاقين لتطبيع العلاقات في سبتمبر/أيلول 2020 برعاية أمريكية.