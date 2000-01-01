"التعليم العالي" تعقد الامتحان التطبيقي الشامل في دورته الصيفية

رام الله/سما/

عقدت وزارة التعليم العالي والبحث العليم الامتحان التطبيقي الشامل في جزئه النظري، وذلك في قاعة كلية مجتمع المرأة برام الله.

وقال وكيل الوزارة بصري صالح إن 3873 طالباً وطالبة من الكليات التقنية تقدموا، اليوم وأمس، للامتحان التطبيقي الشامل في دورته الصيفية 2023 في المحافظات الشمالية والجنوبية، للجزء النظري.

وأوضح أنه سيتقدم للامتحان بشقه العملي خلال الفترة من 17-19/9/، 3710 طالباً/ة في المحافظات الشمالية والجنوبية، وذلك في 33 كلية جامعية ومتوسطة، بحيث يتيح هذا الجزء للطلبة فرصة تقييم تطبيق المهارات العملية التي اكتسبوها خلال فترة دراستهم.