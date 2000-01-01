  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"التعليم العالي" تعقد الامتحان التطبيقي الشامل في دورته الصيفية

الأربعاء 13 سبتمبر 2023 03:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
"التعليم العالي" تعقد الامتحان التطبيقي الشامل في دورته الصيفية



رام الله/سما/

عقدت وزارة التعليم العالي والبحث العليم الامتحان التطبيقي الشامل في جزئه النظري، وذلك في قاعة كلية مجتمع المرأة برام الله.

وقال وكيل الوزارة بصري صالح إن 3873 طالباً وطالبة من الكليات التقنية تقدموا، اليوم وأمس، للامتحان التطبيقي الشامل في دورته الصيفية 2023 في المحافظات الشمالية والجنوبية، للجزء النظري.

وأوضح أنه سيتقدم للامتحان بشقه العملي خلال الفترة من 17-19/9/، 3710 طالباً/ة في المحافظات الشمالية والجنوبية، وذلك في 33 كلية جامعية ومتوسطة، بحيث يتيح هذا الجزء للطلبة فرصة تقييم تطبيق المهارات العملية التي اكتسبوها خلال فترة دراستهم.

#التعليم العالي

الأكثر قراءة اليوم

"الطوارئ الحكومية" بغزة ترفع درجة التأهب استعدادا للمنخفض

هل يصل إعصار "دانيال" لفلسطين؟

زلزال عنيف وتسونامي كبير خلال أيام وهذه الدول المعرضة لكوارث خطيرة

مصابي عملية حوارة أبناء شخصيات معروفة في "إسرائيل"

الكيلة توقف نقيب المهن الصحية عن العمل.. و"الطب المخبري" يرد

بعد أكثر من 13 ساعة.. انتهاء جلسة "العليا الإسرائيلية" بشأن التعديلات القضائية

حماس تعلق على الدعم الأميركي للسلطة الفلسطينية بالأسلحة

الأخبار الرئيسية

"إسرائيل" ترفض طلباً أوروبياً وكندياً وأسترالياً بشأن الفلسطينيين

الجيش الإيراني رداً على التهديدات الإسرائيلية: "لسنا صفصافة لتهزها الرياح"

دويكات يكشف حقيقة تسلم السلطة الفلسطينية أجهزة ومعدات من الاحتلال

نتنياهو يعلق على تسليم أسلحة للسلطة الفلسطينية

زلزال عنيف وتسونامي كبير خلال أيام وهذه الدول المعرضة لكوارث خطيرة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية