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الاحتلال ينصب ثلاثة حواجز طيارة بين نابلس ورام الله

الأربعاء 13 سبتمبر 2023 03:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال ينصب ثلاثة حواجز طيارة بين نابلس ورام الله



رام الله/سما/

 نصبت قوات الاحتلال، اليوم الأربعاء، ثلاثة حواجز طيارة، وشدد من إجراءاتها على الطريق الواصل بين مدينتي نابلس ورام الله.

وأفاد مراسلنا بأن محيط محطة اللبن الشرقية للمحروقات جنوب نابلس يشهد تواجدا مكثفا لجيبات الاحتلال، حيث تتمركز أكثر من 13 آلية عسكرية، إضافة إلى سيارات قوات خاصة، وتعيق بانتشارها ونصبها حاجزا طيارا، حركة العشرات من أصحاب المنازل والمحال التجارية في القرية.

وأضاف، إن قوات الاحتلال نصبت حاجزا طيارا على مفترق عيون الحرامية، شمال رام الله، وحاجزا ثالثا على الإشارة الضوئية قرب مستوطنة "شيلو" شمال رام الله.

#نابلس #رام الله

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