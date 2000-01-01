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الشرطة الإسرائيلية تعزز قواتها في القدس المحتلة

الأربعاء 13 سبتمبر 2023 03:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة الإسرائيلية تعزز قواتها في القدس المحتلة



القدس المحتلة/سما/

أعلنت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، عن تعزيز قواتها في الأماكن المزدحمة والأماكن المقدسة في القدس المحتلة، وذلك استعدادًا للأعياد اليهودية، وسط مخاوف من وقوع عمليات فلسطينية.

وتشمل الإجراءات الجديدة نشر الآلاف من ضباط الشرطة في الأماكن المزدحمة، وإنشاء نقاط تفتيش والسيطرة على الحشود، وإغلاق الطرق القريبة من البلدة القديمة بشكل متقطع.

ويأتي هذا التحرك بعد وقوع 19 عملية في القدس منذ بداية العام، أحبطت الشرطة 31 حادثة أخرى.

وبحسب الشرطة، فإن هناك ارتفاعًا معينًا في خطر وقوع عمليات، بسبب التحريض على الشبكات الاجتماعية الفلسطينية فيما يتعلق بالمسجد الأقصى.

وتهدف الإجراءات الجديدة إلى تأمين المستوطنين الذين سيزورون الأماكن المقدسة خلال أحداث الأعياد.

#الشرطة الاسرائيلية

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