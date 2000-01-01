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سلطات الاحتلال تبعد المرابطة سماح محاميد من أم الفحم عن المسجد الأقصى

الأربعاء 13 سبتمبر 2023 03:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
سلطات الاحتلال تبعد المرابطة سماح محاميد من أم الفحم عن المسجد الأقصى



أم الفحم/سما/

أبعدت السلطات الإسرائيلية المرابطة سماح محاميد من مدينة أم الفحم، اليوم الأربعاء، عن المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس، للمرة الثانية، وذلك لمدة أربعة أشهر.

وصرحت محاميد أن "الاحتلال يجدد إبعادي عن المسجد الأقصى للمرة الثانية على التوالي 4 أشهر أخرى.. فصبر جميل والله المستعان".

وقال مرابطون في المسجد الأقصى إن سياسة الإبعاد التي تنتهجها السلطات الإسرائيلية بشكل يومي بحق المرابطين والمرابطات في المسجد الأقصى المبارك تتواصل في سبيل إخلاء الأقصى وتفريغه من أهله لإتاحة المجال أمام اقتحامات المستوطنين المتكررة بشكل يومي.

#سماح محاميد #المسجد الاقصى

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