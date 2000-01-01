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فتوح وسليمان يناقشان آخر التطورات السياسية

الأربعاء 13 سبتمبر 2023 03:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
فتوح وسليمان يناقشان آخر التطورات السياسية



رام الله/سما/

ناقش رئيس المجلس روحي فتوح، وسفير جمهورية مصر العربية لدى فلسطين إيهاب سليمان، آخر التطورات السياسية في المنطقة، خاصة في فلسطين.

وعبر فتوح وسليمان عن حزنهما وألمهما وتضامنهما مع الشعبين المغربي، والليبي، إثر الكوارث  الطبيعية التي أحلت ببلديهما، من زلازل وأعاصير وفيضانات.

كما تطرقا، وفق بيان للمجلس الوطني، إلى عدد من الملفات التي تهمهما، وإلى موقف مصر الداعم للقضية الفلسطينية.

وأشاد فتوح، خلال اللقاء، بالعلاقات الأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، وبالعلاقات المتميزة والتنسيق الدائم والمستمر بين الرئيس محمود عباس وأخيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبدور مصر الريادي والقومي تجاه القضية الفلسطينية والقضايا العربية.

من جانبه، أكد السفير سليمان الأولوية التي توليها القيادة السياسية المصرية للقضية الفلسطينية، وحل الدولتين القائم على مبادئ الشرعية الدولية.

كما استعرض الجهود المصرية في عدد من الملفات الرئيسة، بما في ذلك جهود إحياء عملية السلام، وكذلك الجهود المتعلقة بالتهدئة في الأرض الفلسطينية وإنهاء الانقسام الداخلي الفلسطيني.

#روحي فتوح

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