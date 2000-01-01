تسليم ألف حقيبة مدرسية إلى اللجنة الشعبية لخدمات مخيم جنين

جنين/سما/

سلّم، اليوم الأربعاء، القائم بأعمال محافظ جنين كمال أبو الرب، ومدير مديرية أوقاف جنين إبراهيم بداد، ومدير لجنة زكاة جنين سمير السوقي، رئيس اللجنة الشعبية لخدمات مخيم جنين محمد الصباغ وممثلا عن لجنة الطوارئ في المخيم رشيد منصور، 1000 حقيبة مدرسية وقرطاسية، وذلك بتوجيهات من الرئيس محمود عباس، وتعليمات رئيس الوزراء محمد اشتية، بإعادة إعمار مدينة جنين ومخيمها، إثر العدوان الإسرائيلي الغاشم، ضمن حملة "شدوا أزرهم".

وثمن أبو الرب، في كلمة له لدى التسليم في مقر المحافظة، بحضور ممثلين عن الشركاء، الجهود التي تبذلها مديرية الأوقاف والشركاء، والتي تصب في خدمة الإنسانية.

وأكد أن العمل الخيري هو واجب ديني ووطني وأخلاقي، ويأتي في إطار مساندة أهلنا في مخيم جنين وتعزيز صمودهم وإغاثتهم، مشيراً إلى أن شعبنا يمر بظروف عصيبة وتحديات تهدد أمننا الاجتماعي، ونحن أحوج ما نكون في الوقت الحالي إلى تعزيز الوحدة الوطنية والقيم الإنسانية.