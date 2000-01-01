الصالح يفتتح مشاريع تطويرية في محافظة سلفيت

سلفيت/سما/

- افتتح وزير الحكم المحلي مجدي الصالح، اليوم الأربعاء، عددا من المشاريع التطويرية والتنموية لصالح الهيئات المحلية في محافظة سلفيت.

وشملت المشاريع التي جرى افتتاحها: مشروع تعبيد الطريق الواصل إلى خزان المياه في كفل حارس، ومشروع استكمال مبنى بلدية قراوة بني حسان، ووضع حجر الأساس لمشروع مصنع للصابون في سلفيت.

وأكد الصالح أهمية المشاريع التي جرى افتتاحها، وتفقد عدد منها، ووضع حجر الأساس لمشاريع أخرى، كونها تأتي ضمن سلسلة المشاريع التي نفذتها وتنفذها الوزارة لصالح الهيئات المحلية في سبيل تعزيز قدراتها وتطويرها وتمكينها من تقديم أفضل الخدمات إلى المواطنين.

وفي السياق، اطلع الصالح على احتياجات الهيئات المحلية في كل من بلدات: دير استيا، ومردة، وحارس، وقيرة، وياسوف، واسكاكا، وفرخة.

واستمع الصالح إلى أهم القضايا والمطالب والاحتياجات ولبى عدد منها بشكل مستعجل، واوعز بمتابعة بقية الاحتياجات والعمل علىتلبيتها ضمن الامكانات المتاحة.

كما أطلع محافظ سلفيت عبد الله كميل وزير الحكم المحلي على واقع الأوضاع في المحافظة، وأبرز الاحتياجات للهيئات المحلية من المشاريع التطويرية، إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا المتعلقة بالبلديات والمجالس القروية وآليات متابعتها ومعالجتها، ضمن الأنظمة والقوانين المتبعة.

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