صحيفة فرنسية: في الحرب من أجل روح "إسرائيل".. المحكمة العليا في الخطوط الأمامية

باريس/سما/

تحت عنوان: “في الحرب من أجل روح إسرائيل.. المحكمة العليا في الخطوط الأمامية”، توقفت صحيفة “ليبراسيون” الفرنسية عند بدء القضاة الخمسة عشر في أعلى محكمة في إسرائيل بدراسة الطعون المقدمة ضد الإصلاح القضائي المثير للجدل والذي يهدف إلى إضعاف صلاحياتهم.

وأوضحت “ليبراسيون” أن القضاة الخمسة عشر يستمعون إلى الحجج المؤيدة والمعارضة للقانون المثير للجدل الذي من شأنه أن يحد من صلاحياتهم في الإشراف على السلطة التنفيذية، مما يؤدي إلى محو الفصل بين السلطات. مر أول قانون من الإصلاح الشامل للنظام القضائي في 24 يوليو تحت غطاء تعديل لقانون أساسي، وكان هذا على الفور موضوع استئناف أمام المحكمة العليا من قبل عشرات الجمعيات.

وأوضحت الصحيفة أنه إذا تم الطعن في النص، فستكون هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها استبعاد قانون أساسي منذ إنشاء البلاد. يوم الثلاثاء، قال وزير العدل ومهندس الإصلاح ياريف ليفين إن جلسة الاستماع بحد ذاتها كانت “ضربة قاتلة لمفهوم سلطة الشعب”. وفي يوم الأربعاء الماضي، أشار رئيس الكنيست أمير أوحانا إلى أن الحكومة لن تحترم قرار المحكمة، في تصريح نشره بنيامين نتنياهو نفسه على شبكات التواصل الاجتماعي في اليوم التالي.

وتابعت “ليبراسيون” القول إننا نتجه مباشرة نحو الأزمة الدستورية، وذلك نقلا عن آري فولك، البالغ من العمر 70 عاماً، الذي انضم مساء الإثنين مع مجموعة من قدامى المحاربين إلى عشرات الآلاف من الإسرائيليين خارج المحكمة للتعبير عن تضامنهم مع القضاة. وقال وهو يضع إبهامه على كتفه: “الكنيست خلفنا مباشرة، وهنا، نحن حقاً على خط المواجهة”. وسط الحشد، كان الباعة الجائلون يروجون بصوت عالٍ لـ “مشروباتهم الديمقراطية الباردة ضد الدكتاتورية”.

وتنقل “ليبراسيون” عن نداف سالزبيرجر، أحد منسقي الحركة الطلابية، قوله: “نحن نحترم المحكمة العليا”. وعلى المنصة، تردد وزيرة الخارجية السابقة تسيبي ليفني صدى كلامه. وتضيف: “ولكن إذا تم اعتماد القانون، فإن جميع الجامعات، من أساتذة وطلاب على حد سواء، سيقومون بالإضراب”. ويضيف زميله توم بينهاسي: “لقد أتاحت لنا العطلة الصيفية إعادة تنظيم صفوفنا للمضي قدماً. علينا الآن توسيع الحركة والاستثمار في قطاعات أخرى ووسائل الإعلام والسياسة المحلية”.

وأشارت “ليبراسيون” إلى أن الانتخابات البلدية ستجري في نهاية شهر أكتوبر في إسرائيل: بالنسبة للكثيرين، ستكون هذه هي اللحظة المناسبة لتجسيد الصحوة السياسية “التي انفجرت خلال الأشهر الثمانية الماضية” كما يوضح رالوكا جاليا، مدير ززيم، أكبر حركة مواطنة في البلاد.. ولحث المحكمة العليا على الاستسلام لمختلف الطعون، جمع أكثر من 175 ألف توقيع. ”اليوم، نسمع أشخاصًا يناقشون نقاطًا معقدة من القانون الدستوري في القطار، في العمل، مع العائلة…”.

والجدل الشعبي وجودي، حتى لو كان يناضل من أجل تجاوز الفصل الطبقي الذي يميز الحياة الإسرائيلية. نحن نتحدث عن مكانة الدولة ومؤسساتها، ولكننا نتحدث أيضًا عن الطابع الأصلي للدولة العبرية: يهودية أم ديمقراطية؟ وقد تمكن الجميع من متابعة هذه العملية الفلسفية البيروقراطية على الهواء مباشرة من المحكمة العليا يوم الثلاثاء، توضح “ليبراسيون” […] مضيفة أن رئيسة المحكمة العليا الحالية، إستر حايوت، التي غالباً ما يزين وجهها لافتات المتظاهرين، ستصل إلى نهاية ولايتها في 16 أكتوبر/تشرين الأول. ومن المتوقع أن ينتظر القضاة هذا التاريخ، بعد الأعياد اليهودية في بداية العام والتي ستستمر خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة، للحكم على مستقبلهم.

ومن جانب بنيامين نتنياهو وخصمه الرئيسي، الوسطي العسكري بيني غانتس، بقي وهم التسوية عائما، وهو ما ترفضه القوى الفاعلة، من جانب أو آخر، تتابع “ليبراسيون”. ويقول آري فولك: “إن الفاشيين في الحكومة لديهم فرصة واحدة فقط لتدمير الديمقراطية، وهي الآن.. يجب علينا إيقافهم. وفي نهاية المطاف، كان هذا التمرين ضروريا. كنا بحاجة إلى إعادة التفكير في الانقسامات القديمة بين اليمين واليسار. وعندما تسقط هذه الحكومة – وهو أمر لا مفر منه – سنكون مضطرين أخيرا إلى معالجة هذا النقص في الدستور منذ عام 1948”.