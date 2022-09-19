وزير الأشغال: بدأنا بتنفيذ خطط استعدادا لفصل الشتاء في المحافظات كافة

رام الله / سما /

بدأت وزارة الأشغال العامة والإسكان بتنفيذ خططها في المحافظات كافة لمواجهة فصل الشتاء والتخفيف من الآثار السلبية التي قد تنجم عنه، خاصة في حالات الطوارئ.

وأوضح وزير الأشغال العامة والإسكان محمد زيارة، في بيان صحفي اليوم الأربعاء، أن الأشغال وضعت خطة طوارئ، في إطار مسؤوليتها عن الطرق الخارجية والرابطة في المحافظات كافة، ورفعت جاهزية طواقمها الفنية والبشرية وصيانة الآليات والمعدات وإصلاحها، وتأمين آليات إضافية في حالة المنخفضات والثلوج، وأيضا تشكيل اللجان الفنية والميدانية.

وأضاف: هناك تعليمات للمديريات كافة بمواصلة تنفيذ الخطط الموضوعة لمواجهة فصل الشتاء بما في ذلك حماية الطرق من الانجرافات، وردم الحفر وصيانة الأضرار فيها ومعالجتها، وذلك لرفع السلامة المرورية، خاصة في محيط النقاط السوداء، وإصلاح عبّارات المياه ووضع عبارات جديدة في المناطق المعرضة للسيول، وكذلك صيانة أنظمة تصريف المياه، لمنع تجميع مياه الأمطار وعرقلة حركة السير، وإزالة العوائق والردم والمخلفات من مجاري المياه والأودية والعبّارات.

ولفت إلى أن الوزارة عملت على مراجعة نتائج خطة الطوارئ للعام الماضي، وتحليلها لتحديد البؤر الساخنة، ومعالجتها ضمن الإمكانات المتاحة.

وأكد أن الاشغال العامة تتعاون مع كل المؤسسات الشريكة كالدفاع المدني والشرطة والهلال الأحمر، بهدف تضافر الجهود خلال فصل الشتاء، كذلك تسهيل عملها خلال فترة الطوارئ، وبيّن كذلك أن مديريات الأشغال جزء من مجلس الطوارئ الخاص بكل محافظة، وتقوم بتنفيذ صلاحياتها على الطرق النافذة والرابطة، والتنسيق مع كل المؤسسات ذات العلاقة للتعامل مع حالات الطوارئ خلال فصل الشتاء، للخروج منها بأقل الخسائر الممكنة.