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نتنياهو يعلق على تسليم أسلحة للسلطة الفلسطينية

الأربعاء 13 سبتمبر 2023 01:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو يعلق على تسليم أسلحة للسلطة الفلسطينية



القدس المحتلة / سما /

 نفى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو الأنباء عن تسليم السلطة الفلسطينية أسحة ومعدات قتالية واصفا اياها بأنها "أخبار كاذبة".

وقال :"لا يوجد حدود للأخبار الكاذبة، فإليكم الحقائق، منذ إقامة هذه الحكومة، لم يتم تسليم أي قطعة سلاح واحدة للسلطة الفلسطينية".

وأضاف نتنياهو :"ما فعلناه هو تنفيذ قرار اتخذ من قبل وزير الجيش بيني غانتس (حكومة بينيت-لابيد) في كانون ثاني/يناير 2022، وتسليم عدد من المركبات المحصنة من أجل استبدالها بمركبات محصنة قديمة".

وأضاف :"هذا ما قمنا به، لا دروع ولا دبابات، ولا لا بنادق كلاشينكوف، ولا شيء، لذلك في بعض الأحيان لا تكون الأخبار الكاذبة محمية أيضًا، ومن الجيد أن نكشف هذه الكذبة".

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