"الضابطة الجمركية" تتعامل مع 392 قضية في شهر آب الماضي

رام الله / سما /

قال جهاز الضابطة الجمركية، إنه تعامل مع 392 قضية خلال شهر آب/ أغسطس الماضي، في إطار مكافحة ظاهرة التهريب بأشكاله كافة وحماية الاقتصاد الوطني، بالتعاون مع الجهات الشريكة والأجهزة الأمنية المختصة.

وذكرت الضابطة الجمركية، في بيان صحفي اليوم الأربعاء، أن هذه القضايا توزعت ما بين قضايا ضريبية وجمركية واقتصادية وصحية وزراعية، وأخرى تتعلق بالسلامة العامة.

وأضاف أنه بالتعاون مع وزارة المالية، تم التعامل مع 212 قضية في ملف التهرب الضريبي والجمركي، وتحويل مكلفين لاستكمال معاملاتهم التجارية، وبضائع قادمة من إسرائيل دون فاتورة مقاصة، والتبغ المهرب الممنوع من التداول.

وأشار إلى أنه بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الوطني، تم التعامل مع 119 قضية، تتعلق بانتشار البضائع الفاسدة والمزورة وبضائع المستوطنات، ومواد غذائية، ومواد تنظيف، ومشروبات طاقة مخالفة للتعليمات الفنية الإلزامية، ومواد منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك، وبضاعة مستوطنات ممنوعة من التداول.

وأضاف أنه تم التعامل بالتعاون مع وزارة الصحة مع 28 قضية، متعلقة بمواد منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك، وعبوات منشطات جنسية، ومواد تجميل غير مرخصة من الصحة، كما تم التعامل مع 12 قضية، متعلقة بمنتجات زراعية، وحيوانية، بالتعاون مع وزارة الزراعة.

وبين أنه بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تم التعامل مع 14 قضية، تتعلق بطرود بريدية غير حاصلة على تراخيص من الوزارة، وطرود وشرائح اتصالات إسرائيلية، إلى جانب قضيتين تعامل معهما بالتعاون مع سلطة جودة البيئة، تتعلقان بمخلفات بناء قادمة من إسرائيل، وإطارات سيارات ممنوع تتداولها.

وأكد البيان، الدور الهام للمواطنين في تقديمهم إلى البلاغات عن البضائع الفاسدة، ومنتهية الصلاحية عبر الرقم المجاني 132 أو عبر الصفحة الرسمية للجهاز على موقع "الفيسبوك".