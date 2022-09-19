فوائد مذهلة لفاكهة البابايا لإنقاص الوزن

وكالات / سما /

تناول البابايا يمكن أن يحسن صحة الهضم والأمعاء، مما يؤدي إلى تحسين عملية هضم طعامك ومع ذلك، هل تعلم أيضًا أنه يمكنك أيضًا إنقاص الوزن عن طريق تناول البابايا.. في هذا التقرير نتعرف على كيف يمكن أن تكون البابايا مفيدة لإنقاص الوزن، بحسب موقع "هيلث شوت".

على الرغم من أنك قد تكون على علم بالفعل بأن البابايا ممتازة لعملية الهضم وإزالة سموم الكبد، هل تعلم أيضًا أنها يمكن أن تساعد في إنقاص الوزن؟ ولأن البابايا ثمرة ذات سعرات حرارية قليلة، تعد البابايا وجبة خفيفة جيدة ولذيذة وصحية.

البابايا هي فاكهة تدوم طوال العام، وهي متعددة الاستخدامات حيث يمكن استخدامها في الطبق الرئيسي والمقبلات والحلويات، بصرف النظر عن مجرد تناولها كما هي! يخفي المظهر الخارجي المتواضع للفاكهة نكهتها الحلوة وفوائدها لأنها مليئة بمضادات الأكسدة والمعادن والفيتامينات.

فوائد صحية للبابايا لإنقاص الوزن

1. نسبة عالية من الألياف

الأطعمة الغنية بالألياف ممتازة لعملية الهضم ويمكن أن تساعدك على الشعور بالشبع لفترة أطول، مما يقلل من الرغبة في تناول الطعام بشكل متكرر وهذا يساعد في إنقاص الوزن.

2. يحارب الالتهابات

تحتوي فاكهة البابايا على نسبة عالية من البابين، وهو مضاد للأكسدة يقلل الالتهاب في الجسم. ووفقا للبحث العلمي، فإن الالتهاب قد يمنع الأشخاص من فقدان الوزن.

3. البابايا تساعد على الهضم

تحتوي البابايا على البابين والكيموبابين، وكلاهما يساعد على الهضم ويحارب الإمساك. ويمكن أن يساعد أيضًا في الوقاية من قرحة المعدة والشفاء منها. ويقول الخبير إن الأمعاء الصحية والجهاز الهضمي تم ربطهما أيضًا بفقدان الوزن بشكل صحي.

4. تساعد في إزالة السموم

البابايا غنية بالألياف الطبيعية التي تساعد على إزالة السموم من الجسم وتطهير القولون.

5. تساعد على امتصاص البروتين

بعض الناس لديهم معدة ضعيفة وينخفض حمض المعدة. بالنسبة لهؤلاء الأشخاص، يأتي البابين الموجود في البابايا لإنقاذهم. يساعد في هضم اللحوم وامتصاص البروتين من اللحوم. يعد البروتين أحد العناصر الغذائية الأكثر شهرة عندما يتعلق الأمر بالدهون وفقدان الوزن.

6. تحارب الالتهابات

يعاني بعض الأشخاص من بعض أمراض المناعة الذاتية التي تعيق الأداء الطبيعي للجسم وتؤدي إلى زيادة الوزن. تعزز البابايا خصائصها المضادة للفيروسات والطفيليات التي تساعد في مكافحة الأمراض والالتهابات.

7. يساعد على زيادة معدل التمثيل الغذائي

يمكنك العثور على البابين في البابايا. البابين هو إنزيم هضمي، جيد لهضم البروتين. عندما يسرع البابين عملية الهضم، يزيد معدل التمثيل الغذائي في الجسم. لذا فإن الهضم الجيد يساعد على زيادة معدل التمثيل الغذائي.

8. فاكهة منخفضة السعرات الحرارية

إن السعرات الحرارية في البابايا منخفضة. يحتوي كل 100 جرام من البابايا على 43 سعرة حرارية. إلى جانب ذلك، البابايا غنية بفيتامين C والكالسيوم وفيتامين A والمغنيسيوم وحمض الفوليك والبوتاسيوم بسبب ارتفاع الألياف.