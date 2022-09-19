ما أسباب رفة العين؟ متى تكون خطرة؟

وكالات / سما /

تعد رفة العين من الحالات الشائعة التي تتزامن عادةً مع التعب أو التوتر، من دون أن تكون مؤشرا على خطر صحي. لكن في بعض الأحيان، قد تشير إلى حالات مرضية أو عصبية.

ويمكن تعريف رفة العين -التي تعرف أيضا باسم ارتعاش العين ونفضة العين ورعشة العين- بأنها حركة أو تشنج في الجفن أو عضلات العين لا تمكن السيطرة عليه.

أنواع رفة العين

وتنقسم رفة العين إلى فئتين:

تقلص عضلي موجي الجفن (eyelid myokymia): يعد حالة خفيفة من ارتعاش العين العرضي، ولا يحتاج معظم المرضى إلى علاج.

تشنج الجفن الأساسي الحميد (benign essential blepharospasm): يتضمن هذا النوع تقلصات مستمرة وغير إرادية تؤدي إلى إغلاق جزئي أو كامل للجفون. والمرضى الذين يعانون تشنج الجفن الأساسي الحميد قد يعانون ضعفا وظيفيا كبيرا ويتطلبون علاجا طويل الأمد للحالة، وفقا لجامعة جونز هوبكينز.

أسباب رفة العين

هناك مجموعة متنوعة من العوامل التي يمكن أن تتسبب في ارتعاش الجفن، قد تشمل:

الأضواء الساطعة

الشمس

إجهاد العين

قلة النوم

الحساسية للضوء

الإرهاق الجسدي

الآثار الجانبية لبعض الأدوية

التدخين أو استخدام منتجات التبغ

الكحول

مادة الكافيين

التوتر

لكن السبب الأكثر شيوعا لتشنجات العين هو الإجهاد والتعب.

أسباب رفة الجفن المرضية

والحالات الطبية التي يمكن أن تتسبب في ارتعاش العين تشمل ما يلي:

تشنج الجفن (blepharospasm)

حالة في الجهاز العصبي تسبب زيادة في الرمش والإغلاق اللاإرادي لكلتا العينين. يرتبط تشنج الجفن أحيانا بمشكلة في جزء من دماغك يسمى العقد القاعدية، التي نادرا ما تكون موروثة، وفقا لكليفلاند كلينيك.

ويقدر الخبراء أن ما بين 20 ألف إلى 50 ألف أميركي يعانون تشنج الجفن الأساسي، وأن تشنجات الجفن لديهم مزمنة ولا تختفي. هذه الحالة هي نوع من اضطراب الحركة يسمى خلل التوتر العضلي، إذ تستمر الحركات اللاإرادية، وعادة ما تزداد سوءا بمرور الوقت.

تشنج نصف الوجه (hemifacial spasm)

تسبب هذه الحالة تقلصات في العضلات على جانب واحد من الوجه، بما في ذلك الجفون. يعتقد الخبراء أن تهيج العصب الوجهي يسبب تشنجات في نصف الوجه.

متلازمة ميغ (meige syndrome)

يصاب الأشخاص الذين يعانون تشنج الجفن الأساسي الحميد أحيانا بمتلازمة ميغ (وتسمى أحيانا متلازمة بروغيل). ويحدث ذلك عندما تعاني من تشنجات قوية ومؤلمة في كثير من الأحيان في العضلات التي تحرك عينيك وأسفل وجهك وفكك. يعاني الأشخاص المصابون بمتلازمة ميغ من تشنجات في اللسان والفك وكذلك الجفون. وفي حين أن السبب غير معروف، يعتقد أن العقد القاعدية في الدماغ هي السبب.

حالات تفاقم رفة العين

يجد الأشخاص الذين يعانون تشنج العين المزمن أن بعض الحالات قد تجعل ارتعاشهم أسوأ، بما في ذلك:

التهاب الجفن

التهاب الملتحمة

جفاف العين

العين الحمراء والمتهيجة

التهاب القزحية

متى تكون رفة العين خطيرة؟

في حالات نادرة جدا، يمكن أن يكون ارتعاش الجفن علامة على وجود اضطراب في الأعصاب أو الدماغ. إذا كان العرض الوحيد لديك هو رعشة العين، فمن المحتمل أنك تعاني تشنجا متقطعا ينتج عادة عن الإجهاد.

إذا كنت تعاني أعراضا أخرى أيضا، فقد يكون ذلك علامة على وجود شيء يجب عليك استشارة طبيبك بشأنه على الفور، مثل:

شلل بيل

خدوش في القرنية

خلل التوتر العضلي

التصلب المتعدد

مرض الشلل الرعاش

متلازمة توريت

ما علاج رفة جفن العين؟

معظم حالات تشنجات الجفن تكون مرتبطة بالتوتر وليست خطيرة، لكنها يمكن أن تمنعك من التركيز والإنتاجية. إذا كانت تشنجات العين تزعجك، فهناك خطوات يمكنك اتخاذها.

جرب هذه النصائح:

احصل على مزيد من النوم

قطع الكافيين

السيطرة على التوتر

توقف عن التدخين

إذا كنت قد جربت كل شيء للتخلص من التوتر، وما زلت تعاني تشنجات الجفن، فقد تقرر أن الوقت قد حان لطلب الرعاية الطبية.

قد يعرض عليك طبيبك عدة خيارات علاجية، حسب حالتك:

قطرات العين مثل مستحلب العيون السيكلوسبورين لترطيب العيون الجافة.

الأدوية عن طريق الفم متاحة ولكنها ليست مفيدة دائما، مثل تريهكسيفينيديل وباكلوفين.

حقن السموم العصبية لإرخاء العضلات ومنع الارتعاش.

استئصال العضلة هي عملية جراحية لعلاج ارتعاش الجفن الشديد المرتبط بتشنج الجفن الأساسي الذي يتضمن إزالة جزء من العضلات.

وفقا لجامعة جونز هوبكينز، قد يكون سبب رفة العين منشأه في الأعصاب الحركية للدماغ.