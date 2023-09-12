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فوز قاتل ووداع حزين للمنتخب الأولمبي من تصفيات كأس آسيا

الأربعاء 13 سبتمبر 2023 11:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فوز قاتل ووداع حزين للمنتخب الأولمبي من تصفيات كأس آسيا



رام الله / سما /

قاد خالد النبريص المنتخب الأولمبي لتحقيق الفوز على باكستان (2-1)، في ختام منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من تصفيات كأس آسيا تحت 23 سنة.

ورفع الأولمبي رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثاني خلف اليابان التي تصدرت المجموعة برصيد 7 نقاط، بينما حل منتخب البحرين في المركز الثالث 4 نقاط وبقي منتخب باكستان بدون رصيد في المركز الرابع والأخير.

ورغم احتلاله المركز الثاني في المجموعة برصيد 6 نقاط إلا أنه لم يتأهل لكأس آسيا بسبب نظام التأهل الذي يمنح 4 منتخبات تحتل المركز الثاني في المجموعات ال11 إضافة لمتصدري المجموعات ومنتخب قطر كدولة مستضيفة.

وبدأ الأولمبي المباراة مهاجما رغم إدراكه بصعوبة التأهل بعد التعادل السلبي بين اليابان والبحرين، وانتهى الشوط الأول سلبي النتيجة.

مع بداية الشوط الثاني دفع المدرب إيهاب أبو جزر بالثنائي محمد صندوقة وعبد الله الشرفا لزيادة الفاعلية الهجومية، ليحافظ منتخبنا على سيطرته المطلقة على مجريات اللعب وسط مساعي للوصول لشباك باكستان.

وعلى عكس مجريات اللعب اقتنص منتخب باكستان خطأ مشترك بين مدافعي المنتخب الأولمبي، ليخطف اللاعب هارون أرشد الكرة من بينهم ويسددها زاحفة في مرمى الحارس عبد الهادي ياسين (52).

الضغط الفلسطيني أسفر عن ركلة جزاء بعد عرقلة محمد صندوقة داخل منطقة العمليات لينجح خالد النبريص في ترجمتها إلى هدف التعادل (90+10)، ليعود نفس اللاعب ويتمكن من خطف هدف الفوز للمنتخب الأولمبي بعد رأسية قوية أسكنها شباك باكستان (90+13)، لينتهي اللقاء بفوز الأولمبي بهدفين مقابل هدف لباكستان.

#المنتخب الأولمبي #تصفيات كأس آسيا #خالد النبريص

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