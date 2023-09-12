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ريال مدريد يُواجه تكلفة باهظة في صفقة مبابي

الأربعاء 13 سبتمبر 2023 11:03 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ريال مدريد يُواجه تكلفة باهظة في صفقة مبابي



وكالات / سما /

يُواجه نادي ريال مدريد تكلفة باهظة للغاية في ملف صفقة النجم الفرنسي كيليان مبابي الذي لا يُرحب ناديه باريس سان جيرمان بفكرة التفريط فيه.

وكان اسم اسم مبابي قد ارتبط بخطوة انتقال مُحتملة للميرنجي خلال السنوات الأخيرة، ولكن الخطوة لم تتم حتى الآن بسبب تمسك الباريسيين به.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة سبورت الكتالونية فإن نادي باريس سان جيرمان سيسعى لهجمة مُضادة على نادي ريال مدريد، وسيسعى الباريسيون لاقتناص عدد من الجواهر الثمينة في تشكيلة الميرنجي.

وأكد التقرير على أن الخليفي يُفضل التعاقد مع الثلاثي المدريدي فينيسيوس ورودريجو وكامافينجا.

وتضم قائمة الأهداف المُحتملة لنادي باريس سان جيرمان في مدريد كلاً من فيدي فالفيردي وأوريلين تشواميني، وستشهد الفترة المُقبلة تطورات أكثر في ملف مبابي وعلاقته بريال مدريد.

ويبلغ مبابي من العُمر 24 سنة، ويجيد اللعب في مركز قلب الهجوم، وينتهي تعاقده مع باريس سان جيرمان في يونيو 2024.

وكان اللاعب الشاب قد انتقل للكبير الباريسي في 2017 قادماً من موناكو، ومنذ ذلك الحين لعب 263 مُباراة في كافة المُسابقات، سجل فيهم 217 هدفاً.

#ريال مدريد #مبابي #باريس سان جيرمان

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