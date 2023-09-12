  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"النجار" متحديًا وزيرة الصحة : أنا في مكتبي

الأربعاء 13 سبتمبر 2023 11:00 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"النجار" متحديًا وزيرة الصحة : أنا في مكتبي



رام الله / سما /

ظهر الوكيل المساعد لوزارة الصحة أسامة النجار، صباح اليوم الأربعاء، في مكتبه بمدينة رام الله.

ونشر النجار صورة له عبر صفحته في فيسبوك.

وجاء ذلك بعد أن تسلم أمس كتابًا رسميًا بإيقافه عن العمل من قبل وزيرة الصحة مي الكيلة على خلفية الأزمة مع نقابة الأطباء.

وتتهم نقابة الأطباء، النجار، بالإساءة للأطباء بعد قضية الممرضة سالي البيطار التي أصيبت برصاص الاحتلال في جنين.

وهددت النقابة باتخاذ إجراءات نقابية تشمل وقف العمل في المستشفيات قبل أن يتم التوصل لاتفاق بوقف النجار عن العمل مؤقتًا واستكمال عمل لجنة التحقيق.

والنجار عضو في المجلس الثوري لحركة "فتح"، ونفى مرارًا أن تصريحاته الهدف منها الإساءة للأطباء ولكنه أشار إلى أخطاء طبية وقعت وكان لابد من معالجتها.

الأكثر قراءة اليوم

"الطوارئ الحكومية" بغزة ترفع درجة التأهب استعدادا للمنخفض

هل يصل إعصار "دانيال" لفلسطين؟

مصابي عملية حوارة أبناء شخصيات معروفة في "إسرائيل"

الإعلام الإسرائيلي يتحدث عن خسارة مصرية جراء "مشروع بايدن" الجديد

بعد أكثر من 13 ساعة.. انتهاء جلسة "العليا الإسرائيلية" بشأن التعديلات القضائية

حماس تعلق على الدعم الأميركي للسلطة الفلسطينية بالأسلحة

بلدية غزة تصدر تنويها مهماً للمواطنين بشأن الحالة الجوية

الأخبار الرئيسية

سموتريش "يغلي غضبا" من تزويد واشنطن للسلطة الفلسطينية بناقلات مدرعة وأسلحة

بايدن

لهذا السبب .. بايدن يمتنع عن دعوة نتنياهو للبيت الأبيض

تفاصيل جديدة حول صفقة الأسلحة والآليات العسكرية التي تم نقلها بموافقة اسرائيلية الى السلطة

image_processing20220919-3459076-gq5sir

صحيفة عبرية: دول جديدة تطلب من "إسرائيل" السماح لفلسطينيين بالدخول إليها بدون قيود

photo_2023-09-12_20-51-28

الكيلة توقف نقيب المهن الصحية عن العمل.. و"الطب المخبري" يرد

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية