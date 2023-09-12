جوندوجان يثير قلق برشلونة بعد إصابته مع ألمانيا

وكالات / سما /

دقت أجراس الإنذار في نادي برشلونة الإسباني بعدما ضرب فيروس الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” النادي الكتالوني بإصابة نجمه الجديد، إلكاي جوندوجان، مع منتخب بلاده، ألمانيا، خلال فترة التوقف الدولي الحالية.

صحيفة سبورت الإسبانية أفادت، مساء أمس لثلاثاء، بأن أجراس الإنذار دقت في مكاتب البارسا بعدما تعرض جوندوجان للإصابة في مباراة الماكينات الألمانية ضد فرنسا، في اللقاء الودي بين المنتخبين.

إصابة جوندوجان بدت للوهلة الأولى أنها قوية، ولهذا غادر اللاعب الميدان وهو يبكي، بعدما تعرض متوسط ميدان مانشستر سيتي الإنجليزي السابق لضربة قوية في الظهر، لم يستطع بسببها إكمال اللقاء واضطر للخروج من الميدان.

ولم يعرف بعد إن كان جوندوجان سيكون متاحاً لمباراة برشلونة القادمة في الدوري المحلي، أمام فريق ريال بيتيس، لكن وجوده في المباراة يبدو محل شك كبير.

ومن المنتظر أن يخضع اللاعب لفحوصات طبية دقيقة على موضع شكواه للوقوف على حالته ومعرفة مدة غيابه المنتظرة عن الملاعب، مع العلم أن البارسا سيبدأ مشواره في دوري ابطال أوروبا في غضون أسبوع باستقبال فريق أنتويرب البلجيكي في دور المجموعات.