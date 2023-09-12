الأرجنتين تعود بفوز ثمين من ميدان بوليفيا

وكالات / سما /

عادت الأرجنتين بفوز ثمين من ميدان بوليفيا، في اللقاء الذي جمع المنتخبين مساء أمس الثلاثاء، لحساب مباريات الجولة الثانية من تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

كتيبة المدرب ليونيل سكالوني نجحت في فض عذرية الشباك بهدف في الدقيقة 31، حمل توقيع إنزو فيرنانديز، قبل أن يحسم الضيوف الأمور بهدف ثان من إمضاء نيكولاس تاجليافيكو، قبل نهاية الوقت الأصلي للشوط الأول بنحو ثلاث دقائق، حيث استغلت كتيبة التانجو حالة النقص العددي في صفوف أصحاب الأرض بطرد روبرتو فيرنانديز للإنذار الثاني في الدقيقة 39.

ومع انتهاء الشوط الأول على وقع الهدفين، وتفوق الأرجنتين عددياً، فرض الضيوف سيطرتهم على الفترة الثانية، وكانوا على وشك تسجيل الهدف الثالث في أكثر من مناسبة، لكن رعونة المهاجمين وتألق دفاع وحارس مرمى بوليفيا حال دون ذلك بشكل مؤقت.

وانتظر رجال سكالوني وصول الدقيقة 83 لتسجيل الهدف الثالث في المباراة، وهذه المرة جاء ببصمة نيكولاس جونزاليس، ليعود منتخب الأرجنتين إلى أراضيه بالنقاط الثلاث.

وفي ضوء النتيجة، يرتفع رصيد الأرجنتين للنقطة السادسة في الصدارة بشكل مؤقت، بينما تبقى بوليفيا بدون نقاط بعد جولتين من التصفيات.