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إسبانيا تفترس قبرص بفوز عريض في تصفيات اليورو

الأربعاء 13 سبتمبر 2023 10:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إسبانيا تفترس قبرص بفوز عريض في تصفيات اليورو



وكالات / سما /

افترس منتخب إسبانيا نظيره القبرصي بالفوز عليه بنتيجة عريضة قوامها ستة أهداف دون رد، في اللقاء الذي جمع المنتخبين، مساء أمس الثلاثاء، لحساب الجولة السادسة من تصفيات أوروبا المؤهلة لبطولة الأمم، يورو 2024 في ألمانيا.

ونجحت كتيبة المدرب لويس دي لا فوينتي في فرض سيطرتها على المباراة منذ صافرة البداية وحتى النهاية، حيث نجح جافي، لاعب برشلونة، في فض عذرية الشباك بعد مرور 17 دقيقة من صافرة البداية.

ميكيل ميرينو وضع اسمه على لوح النتيجة بتسجيل الهدف الثاني لمنتخب بلاده عند حدود الدقيقة 33، قبل أن يأتي الدور على مهاجم ريال مدريد، خوسيلو، الذي تكفل بتسجيل الثالث عند الدقيقة 70.

مهرجان الأهداف الإسبانية استمر، وهذه المرة دون جناح برشلونة، فيران توريس، الهدف الرابع عند الدقيقة 77، وهو ما فتح شهية زميله أليخاندرو باينا روديجيز لتسجيل الهدف الخامس عند الدقيقة 77.

وقبل نهاية الوقت الأصلي بنحو سبع دقائق، كرر توريس زيارته لشباك الضيوف، ليوقع على سادس الأهداف لمصلحة كتيبة لاروخا.

فوز يرفع رصيد الماتادور الإسباني للنقطة التاسعة في وصافة المجموعة، خلف إسكتلندا التي لعبت مباراة أكثر من إسبانيا، وبفارق نقطتين عن النرويج المتواجدة في المرتبة الثالثة.

#إسبانيا #قبرص #اليورو

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