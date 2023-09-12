فريق فلسطيني يتوجه إلى ليبيا لإغاثتها

رام الله / سما /

غادر فريق دولة فلسطين للتدخل والاستجابة العاجلة، اليوم الأربعاء، إلى ليبيا للمشاركة في عمليات البحث عن ناجين ومفقودين، جراء السيول والفيضانات التي ضربت الشرق الليبي.

وقال المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين السفير أحمد الديك، إن الفريق يغادر بتوجيهات من الرئيس محمود عباس، إلى ليبيا، من أجل الوقوف إلى جانب الشعب الليبي في مواجهة تداعيات إعصار "دانيال" المدمر.

وأضاف أن الفريق المكون من 37 مشاركاً من الدفاع المدني ووزارة الصحة والوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي "بيكا"، سيشارك مع فرق الإنقاذ الليبية والدولية في عمليات الإنقاذ وتقديم المساعدات والعون.

وأشار إلى أن الفريق لديه خبرة واسعة في عمليات الإنقاذ في أكثر من دولة بالعالم، فيما أن الأوضاع في المناطق التي تعرضت للإعصار خطيرة جداً، وأن الفريق أمام مهمة صعبة.

وتابع: هناك عشرات العائلات الفلسطينية ما زالت في عداد المفقودين، في حين وصل عدد الضحايا من أبناء شعبنا حتى الآن إلى 23، وأعرب عن أمله بالعثور على أحياء من العائلات المفقودة.

وبين الديك أن "الخارجية" شكلت خلية أزمة من أجل الاطمئنان على أبناء جاليتنا هناك، كما أن البحث جارٍ في محاولة للعثور على عشرات العائلات المفقودة أحياءً.

وأكد أن مشاركة دولة فلسطين في عمليات البحث والإنقاذ، تأتي تأكيداً على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين.

من جانبه، قال مدير العلاقات الدولية في الدفاع المدني العقيد عودة يونس، إن الفريق المشارك من الدفاع المدني هو فريق الإنقاذ المائي الفلسطيني المدرب على التعامل مع الكوارث التي تحدث نتيجة الأعاصير والفيضانات.

وأضاف أن مهمة الفريق ستكون لمدة أسبوع قابلة للتمديد، وفقا للاحتياج الذي تطلبه دولة ليبيا.