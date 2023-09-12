رام الله / سما /

أبرزت عناوين الصحف الفلسطينية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس) الصادرة اليوم الأربعاء، في عناوينها خبر وقوع إصابات جراء اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه في مناطق مختلفة من الضفة وقطاع غزة.

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

* "الحياة الجديدة":

- إدانة واسعة لبيان العار: الموقعون عليه لا يمثلون الكتاب ولا الصحفيين ولا نضال شعبنا

- الاحتلال يصيب شابا شمال أريحا ويشدد من إجراءاته جنوب نابلس ومستوطنون يستولون على منزل في القدس

- اشتية: بريطانيا تتحمل مسؤولية أخلاقية وتاريخية تجاه شعبنا

- "الخارجية": ارتفاع ضحايا إعصار ليبيا من أبناء جاليتنا إلى 12

- حالة من عدم الاستقرار الجوي اليوم وتحذير من فرصة تشكل السيول

- فلسطين تحقق إنجازا جديدا على صعيد القضايا المرفوعة ضدها في المحاكم الأميركية

- "اليونسكو": القدس والخليل وبتير مواقع تراث عالمي مهددة بالخطر

- وقفات إسناد للأسرى في محافظات الضفة

- محامي الحكومة للقضاة: عزل نتنياهو هو "سيناريو رعب متطرف"

- الأحمد يبدأ حراكه السياسي في لبنان بلقاء عدد من المسؤولين

* "الأيام":

- مستوطنون يستولون على منزل مواطن في القدس.. الاحتلال يشن حملة إخطار بالهدم ووقف البناء

- إصابة مستوطنين في عملية إطلاق نار في حوارة

- الاحتلال يعتدي على مواطن شمال رام الله ويصيبه بجروح

- ليبيا تعيش تداعيات كارثة الفيضانات وتوقع ارتفاع عدد الوفيات إلى 10 آلاف

- طوباس: الاحتلال يعتدي على شاب ويصيبه ويعتقل أربعة أشقاء على حاجز حوارة

- "الأرصاد": تأثير طفيف للإعصار اليوم على فلسطين

- إصابات في مواجهات مع الاحتلال شرق القطاع ومسيرات عارمة دعماً للأسرى

- "الكابنيت" يقرر عدم إجراء أي تغييرات على زيارات الأسرى حالياً

- اشتية يستقبل وزير الخارجية البريطاني

- "اليونسكو" تؤكد: القدس والخليل وبتير مواقع تراث عالمي مهددة بالخطر

- مسؤولة أميركية اجتمعت سراً مع غانتس وبينيت لبحث التطبيع مع السعودية

- اشتباكات تخرق وقف النار في مخيم عين الحلوة

- المغرب: تلاشي الآمال بالعثور على ناجين من الزلزال وتأكيد مقتل 2901

- الجمهوريون يتحركون في الكونغرس لمباشرة "إجراءات رسمية" لعزل بايدن

- "العليا" الإسرائيلية تستمع لطعون على تعديل قضائي دون إصدار قرار

* "القدس":

- إصابة مستوطنين اثنين بإطلاق نار في حوارة

- الاحتلال يخطر بهدم 17 منزلا في قرية الديوك وإصابات جراء اعتداءات نفذها جنود ومستوطنون

- اشتية يدعو إلى الاعتراف بدولة فلسطين

- مخاوف من مقتل الآلاف في فيضانات ليبيا

- ارتفاع عدد ضحايا زلزال المغرب إلى 2900 وفاة

- "الكابينيت" يقرر عدم تغيير ظروف الأسرى حاليا

- 3500 وحدة استيطانية وفنادق وكنيس على أراضي صور باهر وطريق القدس - الخليل

- "اليونسكو": القدس والخليل وبتير مواقع تراث عالمي مهددة بالخطر

- نقابة الأطباء تقرر وقف الإجراءات النقابية والعودة للعمل