  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يعرقل تنقل المواطنين شرق نابلس

الأربعاء 13 سبتمبر 2023 09:16 ص / بتوقيت القدس +2GMT



نابلس / سما /

عرقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، حركة تنقل المواطنين في بلدة بيت فوريك شرق نابلس.

وقال رئيس بلدية بيت فوريك حسين الحج محمد ، إن قوات الاحتلال أغلقت في ساعات الصباح الباكر حاجز بيت فوريك، في كلا الاتجاهين، ما تسبب بأزمة مرورية خانقة، وعرقلة لحركة المواطنين والطلبة.

وأضاف أن قوات الاحتلال تضيق الخناق على نحو 24 ألف مواطن من أهالي بلدتي بيت فوريك وبيت دجن، من خلال إغلاق الحاجز العسكري، الذي يعتبر المدخل الوحيد لهما، وذلك بشكل شبه يومي ومتكرر.   

يذكر أن قوات الاحتلال أغلقت حاجز حوارة العسكري صباح اليوم، وأعادت فتحه، ما تسبب بعرقلة تنقل المواطنين.

#الاحتلال #نابلس #بيت فوريك

الأكثر قراءة اليوم

"الطوارئ الحكومية" بغزة ترفع درجة التأهب استعدادا للمنخفض

هل يصل إعصار "دانيال" لفلسطين؟

مصابي عملية حوارة أبناء شخصيات معروفة في "إسرائيل"

الإعلام الإسرائيلي يتحدث عن خسارة مصرية جراء "مشروع بايدن" الجديد

بعد أكثر من 13 ساعة.. انتهاء جلسة "العليا الإسرائيلية" بشأن التعديلات القضائية

حماس تعلق على الدعم الأميركي للسلطة الفلسطينية بالأسلحة

بلدية غزة تصدر تنويها مهماً للمواطنين بشأن الحالة الجوية

الأخبار الرئيسية

تفاصيل جديدة حول صفقة الأسلحة والآليات العسكرية التي تم نقلها بموافقة اسرائيلية الى السلطة

image_processing20220919-3459076-gq5sir

صحيفة عبرية: دول جديدة تطلب من "إسرائيل" السماح لفلسطينيين بالدخول إليها بدون قيود

photo_2023-09-12_20-51-28

الكيلة توقف نقيب المهن الصحية عن العمل.. و"الطب المخبري" يرد

الإعلام الحكومي بغزة يصدر تنويها للمواطنين بشأن الحالة الجوية

20230912101610

بعد أكثر من 13 ساعة.. انتهاء جلسة "العليا الإسرائيلية" بشأن التعديلات القضائية

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية