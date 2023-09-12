الاحتلال يعرقل تنقل المواطنين شرق نابلس

نابلس / سما /

عرقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، حركة تنقل المواطنين في بلدة بيت فوريك شرق نابلس.

وقال رئيس بلدية بيت فوريك حسين الحج محمد ، إن قوات الاحتلال أغلقت في ساعات الصباح الباكر حاجز بيت فوريك، في كلا الاتجاهين، ما تسبب بأزمة مرورية خانقة، وعرقلة لحركة المواطنين والطلبة.

وأضاف أن قوات الاحتلال تضيق الخناق على نحو 24 ألف مواطن من أهالي بلدتي بيت فوريك وبيت دجن، من خلال إغلاق الحاجز العسكري، الذي يعتبر المدخل الوحيد لهما، وذلك بشكل شبه يومي ومتكرر.

يذكر أن قوات الاحتلال أغلقت حاجز حوارة العسكري صباح اليوم، وأعادت فتحه، ما تسبب بعرقلة تنقل المواطنين.