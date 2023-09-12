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الشرطة الإسرائيلية تخاف من بن غفير وتخشى تسليمه مخالفة مرورية

الأربعاء 13 سبتمبر 2023 09:12 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة الإسرائيلية تخاف من بن غفير وتخشى تسليمه مخالفة مرورية



القدس المحتلة / سما /

ذكرت صحيفة هآرتس العبرية، الأربعاءـ، أن الشرطة الإسرائيلية تتخوف من تسليم وزير ما يسمى الأمن القومي إيتامار بن غفير، مخالفة مرورية بحقه تشمل غرامة مالية.

وبحسب الصحيفة، فإن الشرطة الإسرائيلية تتجنب على مدى الأشهر التسعة الماضية، منح بن غفير مخالفات مرورية خاصة بعد رصده في يناير/ كانون الثاني الماضي وهو على متن مركبته بدون ارتداء حزام الأمان.

وتم تسليم المخالفة المرورية بما يشمل غرامة مالية، إلى مفوض الشرطة الإسرائيلية كوبي شبتاي الذي اعتقد أنه ينبغي تسليمه إياها، لكن تجنب حتى الآن ذلك.

وقال ضابط كبير في الشرطة الإسرائيلية: ببساطة، إنهم يخافون منه.

وبحسب الصحيفة العبرية، فإن الشرطة الإسرائيلية وعلى مدار عشرة أيام لم ترد على طلبها المتكرر للرد على القضية.

ويتم بموجب القانون الإسرائيلي، تغريم الراكب الذي يجلس في المقعد الخلفي بدون حزام الأمان لغرامة قدرها 250 شيكلا، وخصم 4 نقاط مرورية، ويستثنى من ذلك من يكون في مهمة، لكن بن غفير كان في وضع روتيني والدليل على ذلك وجود ابنه بجانبه، والذي التقط الفيديو لوالده بدون حزام الأمان مرتين،ـ الأولى في كانون الثاني، والثانية في مايو/ أيار الماضي.

وأدين سابقًا بن غفير بارتكاب 78 مخالفة مرورية، وتم سحب رخصة القيادة منه في الماضي.

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