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الطقس: انخفاض ملموس على الحرارة وامطار فوق بعض المناطق

الأربعاء 13 سبتمبر 2023 08:36 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الطقس: انخفاض ملموس على الحرارة وامطار فوق بعض المناطق



رام الله / سما /

تتأثر البلاد اليوم بحالة من عدم الاستقرار الجوي لذا يكون الجو غائما جزئيا، ويطرأ انخفاض ملموس اخر على درجات الحرارة لتصبح حول المعدل العام،ويتوقع سقوط زخات متفرقة من الأمطار فوق بعض المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احيانا والرياح غربية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو غائماً جزئياً ولطيفاً في معظم المناطق ، والرياح شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

غدا السبت، يكون الجو غائما جزئيا الى صاف ، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من المعدل العام بقليل ، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة ، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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