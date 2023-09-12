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لقاء مرتقب بين نتنياهو وزيلينسكي بنيويورك

الأربعاء 13 سبتمبر 2023 12:11 ص / بتوقيت القدس +2GMT
لقاء مرتقب بين نتنياهو وزيلينسكي بنيويورك



القدس المحتلة/سما/

قالت وسائل إعلام عبرية، الثلاثاء، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، سيجتمع مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، على هامش أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.


وأفادت هيئة البث الرسمية "كان" نقلا عن مسؤولين مطلعين على التفاصيل، بأنه "سيكون أول لقاء يجتمع فيه زعيم إسرائيلي مع الرئيس الأوكراني منذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا". 

وأضاف هؤلاء المسؤولين أن خلفية الاجتماع تدور في ظل عدم رضا أوكراني عن المساعدات الإسرائيلية.

وذكرت وسائل الإعلام أن رئيس الحكومة الإسرائيلية تجاهل الدعوات التي أرسلها زيلينسكي لنتنياهو في الماضي لزيارة كييف.

وأشارت إلى أن الإعلان عن اللقاء جاء بعد أيام من مكالمة هاتفية أجراها نتنياهو وزيلينسكي الخميس الماضي، وهي المكالمة الأولى بينهما بعد 9 أشهر من القطيعة.


وأوضحت أن الجانبين تحدثا حول إمكانية الاجتماع في نيويورك، كما تم التطرق إلى زيارة ممكنة لنتنياهو إلى كييف.

وستعقد اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال دورتها الثامنة والسبعين في نيويورك في سبتمبر 2023.

وأعلن الكرملين أن وزير الخارجية سيرغي لافروف، سيترأس الوفد الروسي إلى أعمال الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

تجدر الإشارة إلى أن الكرملين أعلن في يوليو الماضي، أن بوتين لا يخطط للمشاركة في دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة المزمعة في سبتمبر.

#نتنياهو

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