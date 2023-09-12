مصابي عملية حوارة أبناء شخصيات معروفة في "إسرائيل"

القدس المحتلة/سما/

كشفت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم، عن هوية المصابين الإسرائيليين في عملية إطلاق النار التي وقعت في بلدة حوارة جنوب نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت صحيفة يسرائيل هيوم العبرية أن أحد المصابين هو نجل بنيامين وتاليا كهانا، اللذين قُتلا في عملية إطلاق نار بالقرب من مستوطنة عوفرا شمال شرق رام الله عام 2000، وأيضا هو حفيد الحاخام مئير كهانا مؤسس حركة كاخ اليهودية المتطرفة.

أما المصاب الثاني فهو ابن شقيق إلياهو ليبمان رئيس مجلس كريات أربع بالخليل وابن شقيق المديرة العامة لمجلس المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية "يشع"، شيرا ليبمان.

وأصيب مستوطنان بجراح في عملية إطلاق وقعت قرب مفرق بيتا في حوارة بنابلس شمال الضفة الغربية المحتلة مساء اليوم الثلاثاء.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن مقاومين أطلقوا النار تجاه سيارة للمستوطنين في المنطقة وأصابوا اثنين من ركابها بجراح متوسطة وطفيفة، ثم تمكنوا من الانسحاب من المنطقة.

ولفتت إلى أن قوات من الجيش والأجهزة الأمنية الإسرائيلية هرعت إلى المنطقة بحثا عن منفذي العملية.

وأعلنت كتيبة الفجر - شباب الثأر والتحرير في وقت لاحق في بيان لها، مسؤوليتها عن العملية.