هل يصل إعصار "دانيال" لفلسطين؟

غزة/سما/

أوضح الخبير الأستاذ الدكتور عبد العظيم مشتهى قسم الجغرافيا جامعة الأزهر بغزة في متابعة لحالة الطقس في قطاع غزة، اليوم الاثنين، أن المنخفض يتحرك شرقاً على المناطق الساحلية، فيما تهطل الأمطار على الوجه البحري في مصر حتى القاهرة، وعندما يصل المنخفض إلى قطاع غزة غداً سوف يكون قد فقد حوالي ٩٠% من قوته لكن من اليوم حتى وصول السحب إلينا غداً سوف يكون الجو مغبراً بصورة ملحوظة.

وحذر مشتهى في تصريح صحفي، مرضى الربو والحساسية الصدرية من الخروج كثيراً نتيجة هذا الجو غير المستقر.

وتوقع أن تظهر الغيوم الماطرة غداً حتى وقت العصر، وسوف تهطل أمطار بين خفيفة ومتوسطة على سيناء وجنوبها وعلى وسط وجنوب النقب وأيضا على قطاع غزة لاسيما المناطق القريبة من البحر.

وتابع:" مع هذه الأجواء سوف تنخفض درجات الحرارة قليلا لكن لا تزال نشعر بسخونة الجو، لذلك لا داعي من الخوف مع مرور ما تبقى من دانيال علينا".

ووافقه الرأي الراصد الجوي قصي حلايقة، حيث أكد أن العاصفة دانيال التي ضربت ليبيا، واتجهت نحو مصر، ضعفت وفق ما أظهرته صور الأقمار الصناعية والخرائط، وستزحف باتجاه فلسطين وستضعف بشكل إضافي.

وقال :"العاصفة ستصل على شكل حالة من عدم الاستقرار الجوي، اعتباراً من الليلة وحتى ظهر يوم غدٍ الأربعاء، ويرافقها زخات أمطار رعدية مع تحذير محدود من تشكل سيول محلية."

وبدوره أكد الراصد الجوي ليث العلامي أن سبب الأجواء المغبرة والارتفاع في درجات الحرارة اليوم عبور العاصفة "دانيال" الأراضي الليبية والمصرية مروراََ بالأراضي الفلسطينية التي ستتأثر "ببقاياه" ابتداءً من الليلة.

ونوه بأنه وابتداءََ من الليلة حتى يوم غدٍ الأربعاء ستشهد الأراضي الفلسطينية حالة من عدم الاستقرار الجوي ويمكن أن نسميها "بقايا العاصفة دانيال" التي ضربت ليبيا. موضحاََ؛ بأن فلسطين ستشهد حالة اضطراب جوي حيث تكون العاصفة قد فقدت قوتها قائلاََ: "احنا بنتأثر بالعاصفة على شكل حالة جوية مطرية اعتباراََ: من منتصف هذه الليلة وحتى ساعات نهار يوم غدٍ الأربعاء" .

ولفت؛ بأن مناطق متفرقة ومتعددة من فلسطين ستشهد يوم غدٍ فرص هطول زخات من الأمطار قد تكون غزيرة وتعمل على تكون السيول في المناطق المنخفضة والأودية. موضحاََ؛ بأنه في الوقت ذاته قد تكون هناك رياح نشطة في بعض الفترات .

وأضح "العلامي" أن التأثير الإجمالي للعاصفة سيكون سريع وتحديداََ إلى مساء يوم غدٍ الأربعاء بمشيئة الله، إذ تبدأ الأجواء بعد ذلك بالاستقرار مرة أخرى. منوهاََ أن "يومي الخميس والجمعة ستكون الأجواء صيفية اعتيادية ومستقرة وتنتهي مظاهر العاصفة "دانيال" بشكل عام .