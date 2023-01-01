الخارجية الفلسطينية: 12 شهيداً وعشرات الأسر المفقودة في إعصار ليبيا

طرابلس/سما/

أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية، مساء اليوم، عن ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين جراء العاصفة التي ضربت شرق ليبيا إلى 12 شهيدًا.

وقال المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين السفير د.احمد الديك أن قنصلية دولة فلسطين العامة في بنغازي افادتنا قبل قليل بوفاة خالد محمد عبد الرزاق نوفل وطفله ياسين ٥ سنوات، ليرتفع عدد الشهداء من أبناء شعبنا جراء السيول إلى ١٢ شهيداً.

وأكد السفير الديك "أننا نتابع كارثة حقيقية، ولدينا معلومات مؤكدة عن فقدان عشرات الأسر الفلسطينية، نسأل الله أن يتم العثور عليهم أحياء."

وتقدمت الخارجية بتعازيها الحارة لأُسرة وذوي الشهيد وتتمنى السلامة للمفقودين.