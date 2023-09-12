حماس تعلق على الدعم الأميركي للسلطة الفلسطينية بالأسلحة

غزة/سما/

علقت حركة حماس، مساء اليوم، على دعم الولايات المتحدة للأجهزة الأمنية التابعة للسلطة في الضفة الغربية بالأسلحة.

واعتبر حازم قاسم الناطق باسم حركة حماس أن هذا الدعم يهدف لتعزيز هذه الأجهزة لمواجهة المقاومة المتصاعدة في الضفة الغربية.



وأضاف في تصريح صحفي:" الولايات المتحدة كانت دائماً تقف في خانة العداء لشعبنا وحقوقه، ولا يمكن أن تقدم أي دعم للأجهزة الأمنية إلا لتحقيق مصالح الاحتلال فقط.



وأكد أن الدعم الامريكي للأجهزة الأمنية والسلطة الفلسطينية يأتي بعد عجز الاحتلال عن مواجهة المقاومة في الضفة الغربية بعد تصاعدها وتمددها ، وضمن مخرجات اللقاءات الأمنية مع الولايات المتحدة والأطراف المختلفة .



ودعا قاسم كل الشرفاء من أبناء الأجهزة الأمنية للانحياز على الدوام لقضيتهم الوطنية ودعم المقاومة واسنادها وحماية أبناء شعبهم من تغول الاحتلال.



وفي السياق أكد مسؤولان فلسطينيان لـ"إسرائيل اليوم" ، مساء اليوم أن ما ورد من تقارير أمس عن نقل مركبات مدرعة عبر الأردن إلى السلطة الفلسطينية بموافقة إسرائيلية.

وبحسب أحدهما، فقد تسلمت السلطة الفلسطينية، الخميس الماضي، مدرعة واحدة تم جلبها براً من الأردن، بالإضافة لنقل أنواع مختلفة من الأسلحة، مثل كلاب كشف المتفجرات، ووسائل تفريق مظاهرات "هراوات وقنابل صوت وغاز مسيل للدموع" .

وبحسب المصدر، فإن هذه الخطوة تأتي في إطار اللقاء الإقليمي في شرم الشيخ، حيث ناقشت السلطة مع ممثلي الوفدين الأمريكي والإسرائيلي سبل منع التصعيد في الضفة الغربية.