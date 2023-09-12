  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

حماس تعلق على الدعم الأميركي للسلطة الفلسطينية بالأسلحة

الثلاثاء 12 سبتمبر 2023 06:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس تعلق على الدعم الأميركي للسلطة الفلسطينية بالأسلحة



غزة/سما/

علقت حركة حماس، مساء اليوم، على دعم الولايات المتحدة للأجهزة الأمنية التابعة للسلطة في الضفة الغربية بالأسلحة.

واعتبر حازم قاسم الناطق باسم حركة حماس  أن هذا الدعم يهدف لتعزيز هذه الأجهزة لمواجهة المقاومة المتصاعدة في الضفة الغربية. 
 
وأضاف في تصريح صحفي:" الولايات المتحدة كانت دائماً تقف في خانة العداء لشعبنا وحقوقه، ولا يمكن أن تقدم أي دعم للأجهزة الأمنية إلا لتحقيق مصالح الاحتلال فقط. 
 
وأكد أن الدعم الامريكي للأجهزة الأمنية والسلطة الفلسطينية يأتي بعد عجز الاحتلال عن مواجهة المقاومة في الضفة الغربية بعد تصاعدها وتمددها ، وضمن مخرجات اللقاءات الأمنية مع الولايات المتحدة والأطراف المختلفة . 
 
ودعا قاسم كل الشرفاء من أبناء الأجهزة الأمنية  للانحياز على الدوام لقضيتهم الوطنية ودعم المقاومة واسنادها وحماية أبناء شعبهم من تغول الاحتلال.


وفي السياق أكد مسؤولان فلسطينيان لـ"إسرائيل اليوم" ، مساء اليوم أن ما ورد من تقارير أمس عن نقل مركبات مدرعة عبر الأردن إلى السلطة الفلسطينية بموافقة إسرائيلية.

 وبحسب أحدهما، فقد تسلمت السلطة الفلسطينية، الخميس الماضي، مدرعة واحدة تم جلبها براً من الأردن، بالإضافة لنقل أنواع مختلفة من الأسلحة، مثل كلاب كشف المتفجرات، ووسائل تفريق مظاهرات "هراوات وقنابل صوت وغاز مسيل للدموع" .

 وبحسب المصدر، فإن هذه الخطوة تأتي في إطار اللقاء الإقليمي في شرم الشيخ، حيث ناقشت السلطة مع ممثلي الوفدين الأمريكي والإسرائيلي سبل منع التصعيد في الضفة الغربية.

#حماس

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة: السلطة الفلسطينية تتسلم مصفحات وأسلحة أميركية بوساطة أردنية وموافقة إسرائيلية

إيران ترد على تهديد "إسرائيل" باغتيال مسؤوليها في قلب طهران

الإعلام الإسرائيلي يتحدث عن خسارة مصرية جراء "مشروع بايدن" الجديد

هاليفي: يجب الاستعداد لمواجهة عسكرية متعددة الجبهات وألا نقلل من تصريحات "أعداؤنا"

أسعار صرف العملات

وجه رسالة تهديد لنصرالله.. غالانت يزعم: إيران تبني مطارًا جنوب لبنان لمهاجمة "إسرائيل"

10 وفيات وعدد من المفقودين الفلسطينيين جراء اعصار ليبيا

الأخبار الرئيسية

الصحة الإسرائيلية تعلن انتشار عدد من متحورات "كورونا" وتوصي باستخدام الكمامة

نقابة الأطباء بالضفة تقرر العودة للعمل

"الطوارئ الحكومية" بغزة ترفع درجة التأهب استعدادا للمنخفض

photo_2023-09-12_10-28-17

قادة المقاومة بغزة : "الركن الشديد4" تحمل رسائل واضحة للاحتلال

5MEro

"القسام" تنشر تغريدة لقائدها العام في الذكرى الـ18 للانسحاب الإسرائيلي من غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية