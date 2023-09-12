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بتوجيهات من الرئيس عباس: اشتية يوعز بإرسال فريق من الدفاع المدني ووزارة الصحة إلى ليبيا

الثلاثاء 12 سبتمبر 2023 06:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
بتوجيهات من الرئيس عباس: اشتية يوعز بإرسال فريق من الدفاع المدني ووزارة الصحة إلى ليبيا



رام الله/سما/

بتوجيهات من الرئيس محمود عباس، أوعز رئيس الوزراء محمد اشتية، بإرسال فريق من الدفاع المدني، ووزارة الصحة، للمشاركة في جهود إنقاذ ضحايا العواصف والفيضانات والسيول المدمرة، التي اجتاحت مدينة درنة شرق ليبيا، وأسفرت عن خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات.

وأعرب رئيس الوزراء عن أحر التعازي، وصادق مشاعر المواساة، من الحكومة الليبية والشعب الليبي الشقيق، بضحايا الفيضانات والسيول، مقدما تعازيه للجالية الفلسطينية في ليبيا التي فقدت عددا من أبنائها في تلك الكارثة المفجعة، وتقاسمت مع الأشقاء الليبيين المصاب الجلل، سائلا المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، ويسكنهم فسيح جناته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

#اشتية

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