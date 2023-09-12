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اشتية يبحث مع أمين عام اتحاد الجامعات العربية تعزيز التعاون

الثلاثاء 12 سبتمبر 2023 06:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
اشتية يبحث مع أمين عام اتحاد الجامعات العربية تعزيز التعاون



رام الله/سما/

 بحث رئيس الوزراء محمد اشتية مع أمين عام اتحاد الجامعات العربية عمرو عزت سلامة، سبل تعزيز التعاون بين الجامعات الفلسطينية والاتحاد في العديد من المجالات، وذلك للارتقاء بالتعليم الجامعي والعالي وضمان نوعيته، إضافة للجهود التي يقوم بها الاتحاد لافتتاح مجلس التبادل الأكاديمي والذي سيكون مقره في فلسطين.

جاء ذلك خلال استقبال اشتية، في مكتبه برام الله، اليوم الثلاثاء، أمين عام الاتحاد، بحضور وزير التعليم العالي محمود أبو مويس، ورئيس الجامعة الأهلية عماد الزير.

وأكد رئيس الوزراء أن التعليم في فلسطين يشكل استراتيجية بقاء، والفلسطيني قصة نجاح، ويستطيع أن ينافس عالميا، معربا عن فخره بجودة التعليم في الجامعات الفلسطينية ومستواها العالي.

ودعا اشتية اتحاد الجامعات العربية إلى عقد مؤتمره السنوي في فلسطين ليكون رسالة عطاء وتضامن مع فلسطين، إضافة إلى تعزيز تبادل الخبرات الأكاديمية بين الجامعات الفلسطينية والعربية، والتعاون في مجال البحث العلمي والعمل على مشهد بحثي عربي.

من جانبه، أشاد أمين عام اتحاد الجامعات العربية باستراتيجية التعليم العالي في فلسطين، وبالمشاركة الفعالة للجامعات الفلسطينية، مؤكدا استعداد الاتحاد لتقديم الدعم اللازم والتعاون مع الجامعات الفلسطينية.

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