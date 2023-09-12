  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

البكري يبحث مع وزير الحج السعودي ترتيبات موسم الحج ورحلات العمرة

الثلاثاء 12 سبتمبر 2023 06:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
البكري يبحث مع وزير الحج السعودي ترتيبات موسم الحج ورحلات العمرة



عمان/سما/

 بحث وزير الأوقاف والشؤون الدينية حاتم البكري، اليوم الثلاثاء، مع وزير الحج السعودي توفيق الربيعة، ترتيبات موسم الحج ورحلات العمرة وفق الإجراءات والتعليمات والأنظمة الصادرة عن جهات الاختصاص في المملكة العربية السعودية.

 جاء ذلك خلال لقاء الوزير البكري مع وزير الحج السعودي، في مقر إقامة السفير السعودي غير المقيم لدى دولة فلسطين نايف السديري في العاصمة الأردنية، عمان، بحضور مدير عام الحج والعمرة محمود حمد والوفد المرافق، ووزير الأوقاف والشؤون الدينية الأردنية أحمد الخلايلة.

واستمع البكري إلى شرح مفصل عن آليات العمل المعمول بها في السفارة، مشيرا إلى أن الهدف الأساسي لدى الجميع أن يكون موسم العمرة وفق الخطة الموضوعة.

وتم الاتفاق على ضرورة استمرار التواصل والتعاون بين الجميع، والتباحث أولا بأول لتجنب جميع الصعاب والعراقيل.

#حاتم البكري

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة: السلطة الفلسطينية تتسلم مصفحات وأسلحة أميركية بوساطة أردنية وموافقة إسرائيلية

إيران ترد على تهديد "إسرائيل" باغتيال مسؤوليها في قلب طهران

الإعلام الإسرائيلي يتحدث عن خسارة مصرية جراء "مشروع بايدن" الجديد

هاليفي: يجب الاستعداد لمواجهة عسكرية متعددة الجبهات وألا نقلل من تصريحات "أعداؤنا"

أسعار صرف العملات

وجه رسالة تهديد لنصرالله.. غالانت يزعم: إيران تبني مطارًا جنوب لبنان لمهاجمة "إسرائيل"

10 وفيات وعدد من المفقودين الفلسطينيين جراء اعصار ليبيا

الأخبار الرئيسية

حماس تعلق على الدعم الأميركي للسلطة الفلسطينية بالأسلحة

الصحة الإسرائيلية تعلن انتشار عدد من متحورات "كورونا" وتوصي باستخدام الكمامة

نقابة الأطباء بالضفة تقرر العودة للعمل

"الطوارئ الحكومية" بغزة ترفع درجة التأهب استعدادا للمنخفض

photo_2023-09-12_10-28-17

قادة المقاومة بغزة : "الركن الشديد4" تحمل رسائل واضحة للاحتلال

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية