قرارات لجنة أولياء الأمور المركزية لمدارس جبل المكبر بالقدس

القدس المحتلة/سما/

اتخذت لجنة أولياء الأمور المركزية لمدارس جبل المكبر بالقدس المحتلة، اليوم الثلاثاء 12/9/2023، عدة قرارات بهدف رد وصد كل المحاولات الهادفة لافتتاح المدرسة الجديدة الكائنة في حي الجعابيص للتعليم حسب نظام المنهاج "الإسرائيلي".

وأكدت لجنة أولياء الأمور المركزية لمدارس جبل المكبر، أنها عملت منذ بداية العام الدراسي الجديد على صد كل محاولات الاحتلال.

ولفتت اللجنة إلى إعلانها الاضراب المفتوح في مدرسة السواحرة الثانوية للبنين لعدم ملائمة المبنى المستأجر القديم ، وكذلك الاعتصام والاحتجاج بشكل متواصل امام المبنى الجديد ، تماشيا مع رأي الغالبية العظمى من أهالي بلدة جبل المكبر عامة وأولياء أمور الطلاب في البلدة بشكل خاص على رفض هذا المنهاج، وعلى أحقية ابنائنا في استخدام هذا المبنى.

وقالت اللجنة أنها حرصت على المطالبة بكل الوسائل القانونية على نقل أبناء مدرسة السواحرة الثانوية للبنين الى هذا المبنى لتحقيق الهدف المنشود وتوفير البيئة التعليمية والصحية اللازمة لابنائنا الطلبة دون جدوى نتيجة تعنت واصرار موظفي ومسؤولي بلدية القدس على موقفهم بفرض المنهاج الاسرائيلي على هذا المبنى وتهميشهم لطلاب مدرسة السواحرة الثانوية للبنين وعددهم " 460 طالب " ..

وأكدت اللجنة، تعليق الإضراب في مدرسة السواحرة الثانوية للبنين حتى استصدار قرار من المحكمة بنقل الطلاب إلى المبنى الجديد، نتيجة قرار مفتشي البلدية بمنع التعليم عن طريق الزوم وإبلاغهم إدارة المدرسة بذلك وحرصاً على استمرار العملية الدراسية دون عائق .

وأكدت على وقف كافة الاتصالات والمفاوضات مع بلدية الاحتلال بشأن المبنى الجديد وتحويل الملف إلى القضاء .

كما رفضت إدخال المنهاج الصهيوني "البچروت" إلى مدارس جبل المكبر وذلك حسب كافة القوانين والاتفاقيات الدولية وحق اختيار المنهاج الذي يدرس لأبنائهم .

وشدد على الاستمرار بالوقوف والاحتجاج بشكل متواصل أمام المبنى الجديد الكائن في حي الجعابيص حتى استصدار قرار من المحكمة بنقل طلاب مدرسة السواحرة الثانوية للبنين إليه.