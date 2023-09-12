الصحة الإسرائيلية تعلن انتشار عدد من متحورات "كورونا" وتوصي باستخدام الكمامة

القدس المحتلة/سما/

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، انتشار عدد من متحورات فيروس كورونا في إسرائيل، الأمر الذي تسبب بارتفاع عدد الإصابات بالفيروس، مشيرة إلى "زيادة معتدلة" في عدد المصابين المسررين في المشافي لتلقي العلاج اللازم.

وأوصت وزارة الصحة الإسرائيلية، في بيان صدر عنها، باستخدام الكمامات الواقية خلال المشاركة في تجمعات حاشدة، لعدم تهديد "الفئات المعرضة للخطر وتقليل خطر الإصابة بفيروس كورونا".

وقالت الوزارة إنها "تراقب باستمرار اتجاهات الإصابة بفيروس كورونا ومتحوراته"، مشيرة إلى "زيادة معتدلة في عدد مرضى كورونا الذي يتلقون العلاج في المستشفيات"، مؤكدة رصد "عدة متحورات جديدة للفيروس في إسرائيل وفي العالم".

وأضافت أنه نظرا لـ"ارتفاع معدلات الإصابة بكورونا، توصي الوزارة بأنه إذا كان الشخص ضمن مجموعة معرضة للخطر أو يريد تقليل خطر الإصابة، فمن المستحسن استخدام الكمامة في الأماكن المغلقة مع العديد من الأشخاص".

كما أوصت الوزارة بـ"استخدام الكمامة عند مقابلة الأشخاص الموجودين ضمن المجموعات المعرضة للخطر".

وشددت الوزارة على ضرورة التزام المرضى الذين يعانيون من الأعراض بالبقاء في "العزل حتى تنتهي الأعراض"، وأضافت "إذا احتاج الشخص المصاب إلى الخروج، فينصح باستخدام الكمامة".

وشددت على ضرورة "إجراء فحص منزلي للكشف المبكر عن الإصابة عند وجود اشتباه بالمرض".

وقالت الوزارة إنها "تواصل مراقبة انتشار الفيروس وستقوم بتحديث إرشاداتها إذا لزم الأمر"، وأفادت بأنها "تستعد لتوفير لقاحات مخصصة في المستقبل القريب ضد المتحورات الجديدة"