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ارتفاع عدد ضحايا زلزال المغرب إلى 2901 قتيل و5530 جريح

الثلاثاء 12 سبتمبر 2023 04:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
ارتفاع عدد ضحايا زلزال المغرب إلى 2901 قتيل و5530 جريح



الرباط/سما/

أعلن المغرب، الثلاثاء، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب عدة مدن بالمملكة إلى2901 وفاة، وفق حصيلة غير نهائية.

وذكرت وزارة الداخلية المغربية، في بيان، أنه "في حصيلة محدثة بلغ عدد الضحايا جراء الزلزال 2901 حالة وفاة و5530 جريحا".

ولفت البيان، إلى أنه "تم دفن 2884 من إجمالي الوفيات".

ولم تتوقف المبادرات الشعبية لدعم ضحايا الزلزال، حيث توافدت عشرات الشاحنات والسيارات، على المناطق المتضررة، محملة بالمساعدات الغذائية والأغطية والفرش، وفق ما تناقلته منصات التواصل الاجتماعي.

وبلغت قوة الزلزال الذي ضرب المغرب الجمعة، 7 درجات على مقياس ريختر، ومركزه منطقة الحوز، وضرب عدة مدن منها العاصمة الرباط والدار البيضاء (كبرى مدن المملكة) ومكناس وفاس ومراكش وأغادير وتارودانت، بحسب المعهد الوطني للجيوفيزياء، الذي وصف الزلزال بأنه "الأعنف منذ قرن".

ويسابق رجال الإنقاذ المغاربة بدعم من فرق الإنقاذ الأجنبية الزمن للعثور على ناجين وتقديم المساعدة إلى آلاف المشردين الذين فقدوا منازلهم، وذلك بعد أكثر من 80 ساعة على الزلزال المدمر الذي خلف 2901 قتيلا على الأقل، فيما خيم الكثير من المتضررين في العراء لليلة الرابعة.

#المغرب

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