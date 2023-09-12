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نقابة الأطباء بالضفة تقرر العودة للعمل

الثلاثاء 12 سبتمبر 2023 04:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
نقابة الأطباء بالضفة تقرر العودة للعمل



رام الله/سما/

 قررت نقابة الأطباء بالضفة الغربية، مساء اليوم الثلاثاء، وقف الإجراءات النقابية و العودة للعمل بناء على نتائج الحوار مع الحكومة اليوم.

وفي وقت سابق قررت نقابة الأطباء، اليوم الثلاثاء، الإيعاز لجميع أطباء المستشفيات الحكومية بترك العمل اليوم الساعة السادسة مساءاً.

وتتهم نقابة الأطباء في بيان لها، الحكومة الفلسطينية من التنصل مما تم الاتفاق عليه بالأمس مع النقابة لإنهاء الأزمة.

وأكدت أنها ستستمر بالاحتجاج حتى تقوم الحكومة بتوفير الحماية للأطباء وتطبيق القانون على المسيئين والمتجاوزين على القانون الفلسطيني، وفق نص بيانهم.

وطالبت نقابة الأطباء وزارة الصحة بتحويل المرضى المنومين في المستشفيات الحكومية للقطاع الخاص، داعيةً خدمات الإسعاف عدم التوجه للمستشفيات الحكومية ونقل المرضى للمستشفيات البديلة.

من جهته، دعا مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان عمار دويك، نقابة الأطباء العودة وحل اشكاليتها مع الوزارة ونقيب الطب المخبري من خلال الحوار أو الوساطة أو التوجه إلى القضاء.

#نقابة الاطباء

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