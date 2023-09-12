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"الطوارئ الحكومية" بغزة ترفع درجة التأهب استعدادا للمنخفض

الثلاثاء 12 سبتمبر 2023 04:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الطوارئ الحكومية" بغزة ترفع درجة التأهب استعدادا للمنخفض



غزة/سمام

أوعزت اللجنة الحكومية لطوارئ الشتاء لكافة فرق الطوارئ في البلديات والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة لأخذ الاحتياطات اللازمة ورفع درجة التأهب والاستعداد للتعامل مع مستجدات الحالة الجوية.

وأوضحت اللجنة في تصريح لها  مساء اليوم الثلاثاء، أن رفع درجة التأهب جاء بعد تزايد المعطيات حول وجود حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وتوقعات الأرصاد الجوية بتأثر قطاع غزة بمنخفض جوي يتكون قريب من سطح البحر مع نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على المناطق الساحلية وتكون السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة.

ودعت اللجنة الحكومية المواطنين لأخذ الاحتياطات اللازمة واتباع الإرشادات التالية:

 ١-تأمين الطوابق الأرضية في محيط المنازل التي تقع في الأماكن المنخفضة.

٢-في حال دخول المياه إلى المنزل احرص على فصل التيار الكهربائي.

٣-احرص على تثبيت الألواح على سطح المنزل وتثبيت كل ما هو معرض للتطاير بفعل الرياح.

٤-تنظيف مصارف المياه على الأسطح والأرضيات تجنباَ لتدفق المياه إلى المنازل.

#المنخفض الجوي

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