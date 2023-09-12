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غداً- جلسة محكمة للأسير أحمد مناصرة

الثلاثاء 12 سبتمبر 2023 03:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
غداً- جلسة محكمة للأسير أحمد مناصرة



رام الله/سما/

أكد نادي الأسير، اليوم الثلاثاء، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي ستعقد جلسة محكمة غداً الأربعاء للأسير أحمد مناصرة المعزول في سجن "أيالون".

وأفاد محاميه خالد زبارقة، أن المحكمة ستعقد الساعة 8:30 صباحًا في (الرملة)، وذلك بطلب من إدارة السّجون للنظر في أمر تمديد عزله الانفرادي، مشيراً إلى أن أمر عزله الحالي ينتهي في 18 أيلول الجاري.

يُشار إلى أنّ الأسير مناصرة قاربت مدة عزله على العامين في الزنازين الانفرادية، الأمر الذي فاقم من وضعه النفسيّ والصحيّ مع مرور الوقت، ورغم كل الجهود التي بذلها الطاقم القانوني في سبيل الإفراج عنه، إلى جانب المطالبات الدولية، إلا أنّ الاحتلال يصر على جريمته باحتجازه في ظروف قاسية وصعبة.

#احمد مناصرة

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