مشعل: الانسحاب الإسرائيلي من غزة إنجاز تاريخي للمقاومة

غزة/سما/

قال رئيس حركة "حماس" في الخارج خالد مشعل، يوم الثلاثاء، إن الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة "إنجاز وطني فلسطيني تاريخي، سجلته المقاومة بأيدي مقاتليها الأشاوس في غزة، وبفعل المقاومة في الضفة والعمليات الاستشهادية البطولية في العمق الإسرائيلي، وإسناد ودعم شعبنا وأمّتنا في الشتات".

وأضاف مشعل، في تصريح صحفي في الذكرى السنوية الـ18 للانسحاب، "أن اندحار الكيان الإسرائيلي من غزة شكّل صورة نموذجية لحالة الانخراط الشامل لكل أبناء شعبنا في الداخل والخارج، مع إسناد أمتنا وانخراطها المباشر المنتظر في المعركة، بما يحقق أهدافنا وتطلعاتنا في تحرير أرضنا وقدسنا ومسرانا وأسرانا".

واعتبر أن "هذه مناسبة مهمة للتأكيد على صوابية خيار المقاومة، ومحوريته في استراتيجية التحرير ومشروعنا الوطني، ونجاعتها وقدرتها على تحقيق ما لم تحققه المفاوضات العبثية مع العدو، واستجداء حقوقنا منه".

وتابع "تتزامن هذه الذكرى الوطنية، هذا العام، التي أثبتت قدرة المقاومة على دحر العدو من غزة، مع تصاعد المقاومة وعملياتها البطولية في الضفة الغربية، التي أثخنت في الاحتلال وجنوده ومستوطنيه، ومع مزيد من انخراط فلسطينيي الخارج في مسيرة المقاومة، دعماً وإسناداً وتنفيذاً".

وشدد على أن ما يجري، يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن الشعب الفلسطيني، في طريقه الصحيح نحو التحرير واستعادة حقوقه الوطنية المشروعة.