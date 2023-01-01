مصر تعلق على المشروع السعودي الاميركي لاستبدال قناة السويس بممر دولي اّخر

وكالات / سما/

كّد مستشار رئيس الجمهورية ورئيس هيئة قناة السويس السابق، الفريق مهاب مميش، أنّه “لا بديل عن قناة السويس، أسرع طريق للنقل البحري”.

أتى ذلك تعليقاً على إعلان الولايات المتحدة والهند والسعودية على هامش قمة مجموعة العشرين السبت، إنشاء مشروع الممر الاقتصادي، والذي من المقرر أن يربط الهند بالشرق الأوسط وأوروبا، عبر المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والأردن وكيان الاحتلال الإسرائيلي.

وخلال تصريحات تلفزيونية، شدّد مميش على أنّه “لا مجال للمقارنة بين مشروع متعدد الوسائط ومجرى قناة السويس أسرع طريق ملاحي في العالم”.

كما نفى احتمالية وجود أي تأثيرات أو تداعيات على القناة مستقبلاً جراء ذلك، قائلاً إنّ “عملية النقل به ستكون مكلفة ومضيعة للوقت، وضد اقتصاديات النقل البحري”.

وأوضح مميش أنّ المشروع “يمر بالبحر ثم يفرغ الحمولة ويسير على سكة حديد ثم عربات نقل بري ويفرغ على البر”، مضيفاً أنّ هذه “عملية مكلفة للغاية ولا يوجد مقارنة مع قناة السويس”.

وبيّن أنّ قناة السويس “قادرة ومستعدة للتنافس إذ إنّها أسرع وأعمق وأكثر قناة أماناً في العالم، ففي غضون 11 ساعة نصل البحر الأبيض بالأحمر ونصل آسيا وأوروبا وكل موانئ العالم”.

يُذكر أنّ قناة السويس هي ممر مائي صناعي بمستوى البحر يمتد في مصر من الشمال إلى الجنوب عبر برزخ السويس ليصل البحر المتوسط بالبحر الأحمر، وهي تفصل بين قارتي آسيا وأفريقيا وتعدّ أقصر الطرق البحرية بين أوروبا والبلدان الواقعة حول المحيط الهندي وغرب المحيط الهادي، وهي أكثر القنوات الملاحية كثافة من حيث الاستخدام.

وكان الرئيس الأميركي، جو بايدن، أعلن على هامش قمة مجموعة العشرين في نيودلهي السبت، خطة لبناء ممر للسكك الحديدية والشحن، يربط بين فلسطين المحتلة والهند والسعودية والإمارات والأردن والاتحاد الأوروبي، بهدف زيادة التجارة والتعاون السياسي.