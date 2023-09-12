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مجدلاني يدعو إلى إيلاء الشباب في مدينة القدس المزيد من الاهتمام

الثلاثاء 12 سبتمبر 2023 03:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
مجدلاني يدعو إلى إيلاء الشباب في مدينة القدس المزيد من الاهتمام



رام الله/سما/

دعا وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني، خلال اجتماع اللجنة التوجيهية لبرنامج التعاون البلجيكي، اليوم الثلاثاء، إلى إيلاء الشباب في مدينة القدس المزيد من الاهتمام على صعيد الحماية وتقديم خدمات الدعم النفسي والاجتماعي وتعزيز مشاركتهم، وذلك من أجل تعزيز صمودهم في وجه الممارسات الإسرائيلية بحقهم وذويهم في مدينة القدس المحتلة.

ويأتي الاجتماع الذي عُقد في مقر الوزارة من أجل استعراض التطورات على صعيد العمل في البرنامج، الذي يهدف إلى تمكين الشباب وحمايتهم والمشاركة المدنية والوقاية من العنف المبني على النوع الاجتماعي.

بدورها، قالت ممثلة وكالة التنمية البلجيكية كريستيل جاكويت، إن هذا التعاون يساهم في تعزيز المشاركة المدنية وحماية الشباب، مؤكدة مواصلته حتى تحقيق أهدافه في حصول الشباب على فرص المشاركة وممارسة حقوق الإنسان الخاصة بهم، وتعزيز الصحة العقلية والنفسية لهم.

#احمد مجدلاني

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