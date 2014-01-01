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الاحتلال يخطر بالهدم ووقف البناء لمزيد من المنازل في الديوك التحتا

الثلاثاء 12 سبتمبر 2023 02:14 م / بتوقيت القدس +2GMT



اريحا / سما /

أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بهدم 3 منازل خلال أسبوع، ووقف العمل والبناء في 14 منزلا آخر في قرية الديوك التحتا، غرب مدينة أريحا.

وقال الناشط الميداني في أريحا علاء فهيدات ، إن قوات الاحتلال اقتحمت الديوك التحتا ووزعت إخطارات بالهدم خلال 7 أيام لثلاثة منازل، وأخرى بوقف العمل والبناء، لمنازل مقامة منذ عشرات السنوات ومأهولة، وأخرى حديثة البناء، وذلك بحجة عدم الترخيص.

وقالت مصادر محلية، إن الإخطارات الجديدة ترفع عدد المنازل المهددة بالهدم في القرية إلى 50 منزلا.

وأضافت المصادر أن مواجهات خفيفة اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال عقب انسحابها من القرية.

#الديوك التحتا #الاحتلال

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