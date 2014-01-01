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"نقابة الأطباء" تقرر الإيعاز لجميع المستشفيات بترك العمل

الثلاثاء 12 سبتمبر 2023 02:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
"نقابة الأطباء" تقرر الإيعاز لجميع المستشفيات بترك العمل



رام الله / سما /

قررت نقابة الأطباء، اليوم الثلاثاء، الإيعاز لجميع أطباء المستشفيات الحكومية بترك العمل اليوم الساعة السادسة مساءاً.

وتتهم نقابة الأطباء في بيان لها، الحكومة الفلسطينية من التنصل مما تم الاتفاق عليه بالأمس مع النقابة لإنهاء الأزمة.

وأكدت أنها ستستمر بالاحتجاج حتى تقوم الحكومة بتوفير الحماية للأطباء وتطبيق القانون على المسيئين والمتجاوزين على القانون الفلسطيني، وفق نص بيانهم.

وطالبت نقابة الأطباء وزارة الصحة بتحويل المرضى المنومين في المستشفيات الحكومية للقطاع الخاص، داعيةً خدمات الإسعاف عدم التوجه للمستشفيات الحكومية ونقل المرضى للمستشفيات البديلة.

من جهته، دعا مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان عمار دويك، نقابة الأطباء العودة وحل اشكاليتها مع الوزارة ونقيب الطب المخبري من خلال الحوار أو الوساطة أو التوجه إلى القضاء.

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