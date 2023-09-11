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الأشغال بغزة تتحدث عن آخر مستجدات الشقق المصرية وتعويض أضرار عدوان 2014

الثلاثاء 12 سبتمبر 2023 01:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأشغال بغزة تتحدث عن آخر مستجدات الشقق المصرية وتعويض أضرار عدوان 2014



غزة / سما /

تحدث وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان المهندس جواد الأغا عن آخر المستجدات فيما يتعلق بملف الشقق السكنية المصرية وآلية توزيعها وأعدادها، فيما تحدث عن ملف أضرار عدوان 2014.

وقال الأغا في تصريح لـ"إذاعة صوت الأقصى": "إن ملف أضرار عدوان 2014 ما زال حاضراً؛ ولكن يوجد صعوبة في توفير التمويل له والذي جزء منه مرتبط بموافقات الاحتلال".

وأشار إلى أن هناك نحو 60 ألف مواطن لديه أضرار جزئية حتى اللحظة لم يتلقوا التمويل المطلوب، لافتًا إلى أن حقوق المتضررين لا تسقط بالتقادم والأونروا هي الجهة المخولة لتعويض المتضرر اللاجئ.

وفيما يتعلق بملف الشقق السكنية المصرية في قطاع غزة قال: "تم الانتهاء من إنشاء الهيكل الخرساني للعمارات السكنية وتشطيب أكثر من بناية كنموذج للتقييم وليس جاهزة للسكن".

وأضاف: "هناك عدم انتظام بدخول مواد البناء الخاصة بمشروع الوحدات السكنية المصرية عن طريق المعابر"، متوقًا أن يتم الانتهاء من استكمال أعمال الانشاء لـ 64 عمارة مع بداية عام 2024.

وتوقع وكيل الأشغال العامة والإسكان تسجيل أكثر من 50 ألف شخص للاستفادة من مشروع الوحدات السكنية المصرية".

وفيما يتعلق بآلية التوزيع قال: "لا يوجد أي اتفاق مع الأشقاء في مصر حول توزيع الشقق المصرية"، مؤكدًا أن أعداد هذه الشقق البالغة 1400 شقة لن تُحل مشكلة السكن في قطاع غزة بسبب الزيادة السكانية.

#الأشغال بغزة

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